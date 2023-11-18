Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним

Шольц під час зустрічі з Путіним

Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня торік

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він готовий до нових переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це матиме сенс тільки в тому разі, якщо Путін буде готовий діяти. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні.

Зустріч Путіна і Шольца торік тривала понад три години фото з відкритих джерел

«Він повинен вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться, пояснив він, відповідаючи на запитання про можливість мирних переговорів. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті – використовувати силу для анексії частини сусідньої країни», – заявив канцлер.

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Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня торік. Канцлер неодноразово заявляв, що він принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку Путіна були помітні зрушення.

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно.

Раніше повідомлялося, що правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалила подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро. За даними джерела, у разі схвалення парламентом, де більшість належить партії Шольца, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.