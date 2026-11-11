Герой України розповів, як під час допиту в полоні викрав у ФСБ списки українських бранців

Військовий побачив документи на столі співробітника ФСБ і ризикнув забрати їх

Герой України Олексій Капелюшний під час перебування в російському полоні викрав документи зі списками українських військовополонених. У них були прізвища військових, про долю яких рідні могли нічого не знати або вважати їх зниклими безвісти чи загиблими. Про це Капелюшний розповів в інтерв’ю «Армія FM», пише «Главком»

За словами Капелюшного, це сталося під час чергового допиту в російській в’язниці. На допит приїхали співробітники Федеральної служби безпеки РФ. У якийсь момент одному з них зателефонували та попросили принести флешку.

«Йому зателефонували і попросили: занеси їм флешку. Я прям почув це в телефон: занеси флешку. Чувак просто бере флешку і виходить з кабінету», – пригадав військовий.

На столі залишилися папери та ноутбуки. Серед документів Капелюшний помітив скріплену степлером пачку аркушів формату А4. На них були прізвища українських військових, яких утримували в цій в’язниці.

«Я побачив по куткам, ну камер наче нема. І ці папери з прізвищами. Недовго думаючи, я просто схопив ці папери в штани, заховав їх і все», – розповів він.

Військовий розумів, наскільки важливими можуть бути ці документи для родин українських захисників. Адже частина сімей не мала підтвердження, що їхні близькі живі та перебувають у полоні.

«Буде дуже корисна інформація, бо не всі знали, що хтось живий, когось вважали безвісти зниклим, когось загиблим. А тут прямий доказ, що люди живі», – пояснив Капелюшний.

Після викрадення документів військовий мав непомітно зберегти їх у камері. Під час розмови його запитали, чи не шукали згодом зниклі папери.

«У мене руки, дякувати Богу, на місці. Я акуратненько розшив матрасик. Я туди заховав. І там ці папери лежали до певного моменту», – відповів він.

Олексій Капелюшний – сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ, Герой України. Під час бойових дій на Донеччині він знищував російську техніку та особовий склад за допомогою гранатомета РПГ-7.

18 березня 2022 року Капелюшний разом із побратимами опинився в оточенні. Українські військові організували кругову оборону в одному з будинків. Після загибелі всіх побратимів сержант продовжив бій. Унаслідок вибуху гранати він зазнав важких поранень і перелому ноги, яку згодом був змушений ампутувати самостійно.

Після цього Капелюшний потрапив у російський полон. 29 червня 2022 року його повернули в Україну. Попри пережите, військовий продовжив службу в Десантно-штурмових військах.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олексію Капелюшному звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».