Командувач «Азова» Прокопенко відреагував на сутички під Києвом

Редіс заявив, що інформаційний резонанс навколо інциденту відповідає інтересам Росії

Командувач угруповання військ (сил) «Азов», бригадний генерал Денис Прокопенко (Редіс) прокоментував події в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Він заявив, що люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, дискредитують українських військових і створюють вигідну для Росії інформаційну картинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозвернення Прокопенка, оприлюднене на сторінці «Азова» у Facebook.

Що заявив командувач «Азова»

На початку звернення Прокопенко наголосив, що всі батальйони, полки та бригади 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» перебувають на передовій і цілодобово виконують бойові завдання. За його словами, військовослужбовці щодня стримують противника, зазнаючи втрат.

Бригадний генерал також повідомив, що постійно перебуває на фронті разом зі своїм особовим складом. Водночас він розкритикував дії людей, які, за його оцінкою, не долучені до захисту країни, не служать у війську та не підтримують Сили оборони.

«У цей же час люди, які жодним чином не дотичні до захисту країни, не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються саботажем у тилу, дискредитуючи українських військових та створюючи вигідну для Росії картинку», – заявив Прокопенко.

Він також наголосив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні й очорненні образу військового. На думку військового керівника, інформаційний резонанс навколо подій у Петропавлівській Борщагівці відповідає цим інтересам.

«Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян», – сказав він.

Прокопенко закликав не влаштовувати провокацій

Очільник угруповання «Азов» нагадав, що Україна веде важку війну за своє існування. Він закликав громадян або захищати державу на фронті, або допомагати війську в тилу, а не влаштовувати провокації.

«У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу», – наголосив Прокопенко.

Наприкінці звернення він зазначив, що «Азов» упродовж 13 років захищає Україну та її громадян. За словами бригадного генерала, підрозділ продовжить виконувати бойові завдання, попри спроби його дискредитувати.

«Ми продовжимо робити це попри всі намагання дискредитувати підрозділ і не дозволимо нікому паплюжити честь українського війська», – заявив Прокопенко.

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Що відомо про події в Петропавлівській Борщагівці

2 листопада біля будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички за участю місцевих жителів та правоохоронців. У соціальних мережах поширювали повідомлення про нібито незаконне утримання близько 40 людей. Поліція Київської області спростувала інформацію про заручників і загибель людини.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомляв, що будівля була пунктом тимчасової дислокації військовослужбовців. За його словами, там перебували 18 нацгвардійців, серед яких були четверо військових, які самовільно залишили свої підрозділи. Їх затримали та доправили до медичного центру Нацгвардії.

На місце події також приїжджав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він закликав присутніх розійтися та повідомив, що в будівлі більше нікого немає.

Раніше «Главком» повідомляв, що військові оточили будинок під Києвом після інциденту з нацгвардійцями. Згодом біля будівлі сталися сутички, з'явилися димові шашки та повідомлення про стрілянину.