Під Миколаєвом фермер вирощує австралійських раків

У селі Сливине, що неподалік від Миколаєва, місцевий житель Михайло Степанов облаштував незвичну акваферму. Наразі чоловік вирощує понад п’ять тисяч мальків австралійських раків та близько 40 осетрів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Ідея зайнятися цією справою з'явилася у Михайла разом із друзями три роки тому під час відпочинку в барі. Тоді чоловіків здивувала висока ціна на раків у закладі, і вони вирішили спробувати виростити їх самостійно. Помоніторивши інтернет, Михайло дізнався, що річкові раки ростуть дуже повільно. Аби набути прийнятних розмірів, їм необхідно шість-сім років. А ось австралійський вид досягає продовольчої кондиції всього за пів року.

Власник ферми Михайло Степанов фото: suspilne.media

Зараз вирощування побудоване сезонно: з червня до жовтня раки живуть у ставку, а на зиму переїжджають до теплого підвалу. Михайло ділиться, що вода в озері має прогрітися до 24-26°С, перш ніж випустити туди поголів'я, а вже у жовтні вони збирають урожай. За словами фермера, найскладнішим фактором у цій справі є канібалізм серед членистоногих.

«Ми обрізаємо їм клешні – по одному зубчику, щоб вони не рвали одне одного. Намагаємось годувати чітко, вчасно, щоб вони не були голодні», – пояснює Михайло Степанов.

Австралійський рак фото: suspilne.media

Основу раціону раків складає вітамінізована морська риба, зокрема салака, яка є нежирною і не псує воду. За смаком, як зазначає господар, австралійські раки нагадують солодку лиманську креветку, проте мають дуже твердий панцир.

Окрім раків, на фермі знайшлося місце і для чотирьох десятків осетрів. За словами Михайла, з ними працювати значно легше: вони не їдять один одного і виглядають дуже красиво.

Риби у ставку фото: suspilne.media



Серед риб є й особлива порода – калуга. Оскільки ікру вона дає лише через 20 років, фермер не чекає на неї, а планує виростити рибу для частування друзів та родини.

Наразі чоловік розвиває ферму переважно як хобі – для власного споживання та кулінарних експериментів у колі близьких.

