Демографиня назвала категорію біженців, яка першою повернеться до України

glavcom.ua
У країнах Євросоюзу зараз перебувають понад чотири мільйони українців. Люди продовжують виїжджати за кордон, але далеко не такими темпами, як на початку 2022 року. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Суспільне» розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Станом на 1 березня – це останні дані, які я бачила, – у країнах Євросоюзу перебувають 4,4 мільйона осіб. В основному це ті, хто виїхав у 2022 році», – поділилася вона.

Лібанова зазначила, що українці все ще потроху виїжджають, але це не такі великі цифри, як у перші два тижні 2022 року. За її словами, зараз українці також повертаються додому.

«Вони повертаються, але не так масово, як хотілося б. Хоча, знаєте, іноді я думаю: слава Богу, що ці люди виїхали – вони всі залишилися живими. У нас є надія, що вони повернуться. А якби їх убили? Я дивлюся, коли ось маленька дитина або двоє дітей залишилися сиротами, бо батьків убили... Тому якщо вибирати між міграцією та загибеллю, краще нехай вони вже виїжджають», – підкреслила демографиня.

Лібанова додала, що з кожним місяцем війни зменшується кількість людей, які повернуться додому. Вона зазначила, що зараз у Німеччині проживають 1,2 мільйона українців, у Польщі – трохи менше мільйона, а в Чехії – трохи більше 300 тисяч.

Фахівчиня розповіла, що життя українців за кордоном складається по-різному. За її словами, часто біженці мають нижчий статус, ніж у своїй країні.

«Понад 70 відсотків наших жінок, які виїхали, віком від 25 років, мають вищу освіту. Це лікарі, вчителі, інженери. І ви ж розумієте, що тут вони мали певний статус, коло спілкування. А коли вони виїжджають за кордон, перше покоління мігрантів – це завжди «люди другого сорту». І вони це відчувають. Якщо, скажімо, лікарка виїхала – вона, швидше за все, працює так званою медичною сестрою без диплома. Тобто як доглядальниця за хворими, за немічними, але про лікування не йдеться. А ця українка може бути хірургом», – підкреслила демографиня.

Лібанова вважає, що перш за все в Україну повертатимуться ті, хто не знайшов себе за кордоном.

«Роботу-то вони знайшли – переважна частина з них працює. Але ж це не та робота, не те спілкування», – додала демографиня.

Лібанова зазначила, що частина дітей за кордоном також незадоволена виїздом з України:

«Я знаю, що дуже багато діточок були незадоволені – і в 2023 році просто змусили своїх мам повернутися разом з ними в Україну. Тому що їм, наприклад, було некомфортно в цій школі, не було дітей, з якими вони могли б спілкуватися. Ну, ви ж знаєте: перейдеш в іншу школу в тому ж місті – і це вже проблеми».

Нагадаємо, у 2026 році вперше від початку повномасштабної війни зафіксовано позитивну динаміку перетину кордону. Втім, для остаточних висновків щодо реального повернення українців необхідно дочекатися статистики за перше півріччя та весь 2026 рік. 

Як повідомлялось, для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя. 

Раніше стало відомо, що українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов.

Прогноз погоди на тиждень 25–31 травня 2026 року
