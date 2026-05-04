Дефіцит кадрів: Черкаси залучають іноземців до ремонту доріг

Анатолій Бондаренко: у будь-якому комунальному підприємстві зараз великий брак робітників

Підприємство, яке виграло підряди на ремонт доріг у Черкасах, уже оформлює робочі візи для десяти іноземних працівників – вони мають з'явитися на вулицях міста впродовж найближчих двох тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «18000».



Про залучення іноземців розповів мер Черкас Анатолій Бондаренко на брифінгу в міській раді.

«Я вам відкрию секрет. Підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у місті Черкаси, нині по робочих візах залучає близько 10 іноземних працівників, – сказав він. – Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкаси».

За словами мера, кадровий дефіцит у місті давно вийшов за межі дорожнього господарства. Комунальні підприємства потерпають від браку слюсарів, ремонтників і двірників. До прибирання вулиць дедалі частіше залучають жінок.

Ситуація в Черкасах – не виняток. За даними Державного центру зайнятості, основними причинами браку робочої сили по всій країні є війна, мобілізація та міграція населення. Найгостріше нестача кадрів відчувається саме в робітничих та комунальних професіях.



Нагадаємо, схожа ситуація склалася і в Івано-Франківську: там управляюча компанія «Благо» повідомила мешканців кількох житлових комплексів про залучення трудових мігрантів з Індії до завершальних будівельних робіт – бетонування клумб і лавок на прибудинкових територіях. Компанія запевнила, що всі іноземці офіційно працевлаштовані й перебувають під контролем міграційної служби.

До слова, за прогнозом Міжнародної організації праці, протягом наступних десяти років дефіцит кадрів на ринку праці України становитиме близько 8,6 млн людей.