Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці

Мігранти прорили шлях до ЄС через тунель під кордоном Литви

Литовські прикордонники заявили, що громадяни України могли забрати частину нелегалів після перетину кордону

Литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які потрапили до країни через тунель, прокопаний з території Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Delfi.

Інцидент стався у ніч на 6 травня у Варенському районі на півдні Литви. Прикордонники помітили групу людей через системи відеоспостереження. Мігранти вийшли з тунелю, який був прокопаний під прикордонним парканом із колючим дротом.

Після цього вони намагалися втекти до лісу. Усі затримані були молодими чоловіками. Більшість заявили, що є громадянами Афганістану, однак лише троє мали афганські паспорти. Ще один чоловік стверджував, що прибув зі Шрі-Ланки. Литовські прикордонники вирішили не впускати мігрантів на територію країни та повернули їх до Білорусі.

Поблизу місця інциденту правоохоронці також зупинили автомобіль із литовськими номерами, в якому перебували двоє громадян України – 41-річний чоловік та 33-річна жінка.

За попередньою інформацією, вони могли приїхати, щоб забрати сімох нелегальних мігрантів. Громадян України затримали.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей через державний кордон. За це у Литві передбачене покарання до восьми років ув’язнення. У Службі охорони державного кордону Литви заявили, що про подібні тунелі знають білоруські силовики.

Це вже другий випадок цього року, коли мігранти намагалися потрапити до Литви через підкоп. Попередній тунель прикордонники виявили 6 квітня у Вільнюському районі.

За даними VSAT, від початку року литовські прикордонники затримали 731 мігранта, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Нагадаємо, біля південного узбережжя Туреччини, в акваторії провінції Анталія (район Фініке), сталася масштабна морська катастрофа. Човен, на борту якого перебували десятки нелегальних мігрантів, зіткнувся з патрульним кораблем турецької берегової охорони, що призвело до численних жертв.