Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Мігранти прорили шлях до ЄС через тунель під кордоном Литви
фото з відкртих джерел

Литовські прикордонники заявили, що громадяни України могли забрати частину нелегалів після перетину кордону

Литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які потрапили до країни через тунель, прокопаний з території Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Delfi.

Інцидент стався у ніч на 6 травня у Варенському районі на півдні Литви. Прикордонники помітили групу людей через системи відеоспостереження. Мігранти вийшли з тунелю, який був прокопаний під прикордонним парканом із колючим дротом.

Після цього вони намагалися втекти до лісу. Усі затримані були молодими чоловіками. Більшість заявили, що є громадянами Афганістану, однак лише троє мали афганські паспорти. Ще один чоловік стверджував, що прибув зі Шрі-Ланки. Литовські прикордонники вирішили не впускати мігрантів на територію країни та повернули їх до Білорусі.

Поблизу місця інциденту правоохоронці також зупинили автомобіль із литовськими номерами, в якому перебували двоє громадян України – 41-річний чоловік та 33-річна жінка.

За попередньою інформацією, вони могли приїхати, щоб забрати сімох нелегальних мігрантів. Громадян України затримали.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей через державний кордон. За це у Литві передбачене покарання до восьми років ув’язнення. У Службі охорони державного кордону Литви заявили, що про подібні тунелі знають білоруські силовики.

Це вже другий випадок цього року, коли мігранти намагалися потрапити до Литви через підкоп. Попередній тунель прикордонники виявили 6 квітня у Вільнюському районі.

За даними VSAT, від початку року литовські прикордонники затримали 731 мігранта, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Нагадаємо, біля південного узбережжя Туреччини, в акваторії провінції Анталія (район Фініке), сталася масштабна морська катастрофа. Човен, на борту якого перебували десятки нелегальних мігрантів, зіткнувся з патрульним кораблем турецької берегової охорони, що призвело до численних жертв.

Читайте також:

Теги: мігранти Литва Білорусь українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У відомстві наголошують: боротьба зі спамом триває
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Міноборони зробило заяву про виплату бойових
Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим
23 квiтня, 21:32
Більшість українців, які виїхали після 2022 року, планують повернення, але за умови безпеки і роботи
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
20 квiтня, 07:18
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
19 квiтня, 00:00
Українці посилили ринок праці Чехії
Посол розповів, які українці роблять Чехію кращою
18 квiтня, 09:53
Подружжя Буданових щедро окропили водою під час освячення
Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика
12 квiтня, 20:58
Стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього Зеленський «має ухвалити певні рішення», сказав Пєсков
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
12 квiтня, 15:47
У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву»
Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон
10 квiтня, 11:33
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18

Соціум

Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші
ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua