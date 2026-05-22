Новий лорд-мер Бірмінгема ледве зміг прочитати присягу англійською мовою (відео)

Церемонія вступу на посаду 116-го лорд-мера викликала бурхливу реакцію в соцмережах

Закер Чоудрі офіційно вступив на посаду лорд-мера Бірмінгема, ставши першим громадянином міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду міста.

У Бірмінгемі відбулася церемонія вступу на посаду 116-го лорд-мера, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Він ледве зміг прочитати текст присяги англійською мовою, зокрема читав його з аркуша та часто запинався.

Під час урочистого зібрання у залі ради мусульманський капелан прочитав молитву за благополуччя та успіх нового керівника міста. Сама церемонія присяги яскраво відобразила сучасні демографічні зміни у Великій Британії.

Закер Чоудрі обійматиме посаду лорда-мера у 2026–2027 роках. Населення Бірмінгема значно змінилося за останні десятиліття через активну імміграцію. Нині значну частину мешканців міста становлять представники мусульманської громади та вихідці з Південної Азії.

Розмірковуючи про своє майбутнє призначення, він сказав: «Для мене велика честь служити Бірмінгему як лорд-мер. Це місто прийняло мене, коли я був підлітком, і дало мені можливість побудувати життя, засноване на служінні, важкій праці та спільноті. Я з нетерпінням чекаю на можливість представляти всіх наших мешканців та відзначати людей і організації, які роблять Бірмінгем таким надзвичайним містом».

Що відомо про нового лорда-мера

Народившись в Азад-Кашмірі (Пакистан), радник Чоудрі переїхав до Бірмінгема в 1969 році у віці чотирнадцяти років. Після прибуття до Великої Британії Чоудрі поєднував навчання з роботою у виробничому секторі, а згодом перейшов на керівні посади та здобув успіх на місцевому ринку нерухомості.

Кар'єра радника Чоудрі на державній службі розпочалася з його обрання у 2006 році. Він представляв мешканців Бордеслі-Грін та Саут-Ярдлі, зосереджуючись на інфраструктурі району, громадській безпеці та добробуті громади.

Поза межами міської ради він є давнім прихильником місцевих продовольчих банків та волонтерських організацій. Під час пандемії Covid-19 він координував зусилля з підтримки громади та очолював збір коштів як для благодійних організацій у Бірмінгемі, так і для міжнародної гуманітарної допомоги, зокрема під час реагування на землетрус у Пакистані 2005 року.

За підтримки дружини мера, Зубеди Рашид, лорд-мер присвятить наступний рік підтримці волонтерського сектору міста. Його роль полягає у сприянні єдності між різноманітними громадами Бірмінгема та виконанні функції координатора як під час святкових подій, так і під час місцевих криз.

До слова, Зогран Мамдані, який переміг на виборах міського голови Нью-Йорка, 1 січня розпочав виконання обовʼязків. Він став першим мером міста, який склав присягу на Корані.