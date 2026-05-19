Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Державна міграційна служба надала «Главкому» статистику, яка спростовує фейки про «навалу мігрантів»

Державна міграційна служба оприлюднила статистику щодо кількості іноземців, які отримували дозволи на працевлаштування, робочі візи та посвідки на тимчасове проживання в Україні. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді».

Як свідчать дані ДМС, у довоєнному 2021 році дозволи на працевлаштування отримали 21,8 тис. іноземців. Після початку повномасштабної війни цей показник різко знизився. Так, у 2025 році їх було 9574.

Кількість виданих дозволів на працевлаштування:

2021 рік – 21,8 тис.;

2022 рік – 6279;

2023 рік – 4529;

2024 рік – 6127;

2025 рік – 9574;

перші три місяці 2026 року – 2,5 тис.

Водночас кількість оформлених робочих віз виявилася значно меншою за кількість дозволів на працевлаштування.

Кількість робочих віз:

2024 рік – 2324;

2025 рік – 2829.

Голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник пояснив таку різницю тим, що деякі роботодавці не подавали трудові договори. «Тобто угоду уклали, а людина до роботи не приступила», – зазначив він.

Динаміка виданих дозволів на працевлаштування, робочих віз та посвідок на тимчасове проживання іноземців за останні п’ять років фото: glavcom.ua

Окремо ДМС надала статистику щодо громадян окремих країн. За даними служби, у 2025 році громадяни Бангладешу отримали 600 дозволів на працевлаштування. При цьому було оформлено лише 32 робочі візи та сім посвідок на тимчасове проживання.

Для громадян Пакистану показники становили 374 дозволи на працевлаштування, 29 робочих віз та сім посвідок на тимчасове проживання.

Для громадян Індії у 2025 році було оформлено 946 дозволів на працевлаштування, 344 робочі візи та 220 посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Нагадаємо, що «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, аби з’ясувати, хто розкручує антимігрантську істерію в Україні та що насправді показує офіційна статистика щодо приїзду іноземних працівників.