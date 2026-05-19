Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Україну накрила антимігрантська істерія
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Державна міграційна служба надала «Главкому» статистику, яка спростовує фейки про «навалу мігрантів»

Державна міграційна служба оприлюднила статистику щодо кількості іноземців, які отримували дозволи на працевлаштування, робочі візи та посвідки на тимчасове проживання в Україні. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді».

Як свідчать дані ДМС, у довоєнному 2021 році дозволи на працевлаштування отримали 21,8 тис. іноземців. Після початку повномасштабної війни цей показник різко знизився. Так, у 2025 році їх було 9574.

Кількість виданих дозволів на працевлаштування:

  • 2021 рік – 21,8 тис.;
  • 2022 рік – 6279;
  • 2023 рік – 4529;
  • 2024 рік – 6127;
  • 2025 рік – 9574;
  • перші три місяці 2026 року – 2,5 тис.

Водночас кількість оформлених робочих віз виявилася значно меншою за кількість дозволів на працевлаштування.

Кількість робочих віз:

  • 2024 рік – 2324;
  • 2025 рік – 2829.

Голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник пояснив таку різницю тим, що деякі роботодавці не подавали трудові договори. «Тобто угоду уклали, а людина до роботи не приступила», – зазначив він. 

Динаміка виданих дозволів на працевлаштування, робочих віз та посвідок на тимчасове проживання іноземців за останні п’ять років
Динаміка виданих дозволів на працевлаштування, робочих віз та посвідок на тимчасове проживання іноземців за останні п’ять років
фото: glavcom.ua

Окремо ДМС надала статистику щодо громадян окремих країн. За даними служби, у 2025 році громадяни Бангладешу отримали 600 дозволів на працевлаштування. При цьому було оформлено лише 32 робочі візи та сім посвідок на тимчасове проживання.

Для громадян Пакистану показники становили 374 дозволи на працевлаштування, 29 робочих віз та сім посвідок на тимчасове проживання.

Для громадян Індії у 2025 році було оформлено 946 дозволів на працевлаштування, 344 робочі візи та 220 посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Нагадаємо, що «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, аби з’ясувати, хто розкручує антимігрантську істерію в Україні та що насправді показує офіційна статистика щодо приїзду іноземних працівників.

Читайте також:

Теги: пропаганда трудові мігранти статистика мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
5 травня, 19:19
Такер Карлсон заявив, що «мучитиметься» через підтримку Трампа
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
21 квiтня, 21:32
На кіберспортивній платформі для онлайн-ігор Faceit Кришківець має нікнейм з числом 666 – donk666
Зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі
21 квiтня, 11:03
Розкрито новий фейк ворога про українських капеланів
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
27 квiтня, 15:31
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
29 квiтня, 12:03
Найвищий рівень оплати праці традиційно фіксується у столиці – майже 50 тис. грн на місяць
Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату
30 квiтня, 08:40
Дмитро Костюк упіймав хвилю хейту через сміливий знімок
Колишній «слуга народу» спровокував ажіотаж у мережі своїм голим торсом
3 травня, 15:09
Бієнале у Венеції
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
10 травня, 08:10
85% раку шкіри в медичних закладах Києва виявляють саме під час профілактичних оглядів. Це свідчить про високу ефективність чекапів
Стало відомо, скільки випадків раку шкіри у столиці виявляється під час чекапів
11 травня, 17:11

Суспільство

Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову
Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд
Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд
На Черкащині стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном: призначено перевірку
На Черкащині стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном: призначено перевірку

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua