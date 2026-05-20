Експерт пояснив, чому українцям не варто лякатися напливу мігрантів

Єгор Голівець
В Україні оцінили ризики масового напливу трудових мігрантів
Василь Воскобойник: «Суто економічно, безпеково, логістично – ми не цікаві світу»

Трудовим мігрантам навряд чи цікаво їхати працювати до України під час війни – з найменшими в Європі заробітними платами та тривалим процесом працевлаштування, вважає голова громадської організації «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді».

«Якщо порахувати весь перелік дозволів, виплат за дорогу і таке інше, то вийде, що для роботодавця працевлаштування одного іноземного робітника обходиться до 150 тис. грн, – підраховує експерт. – І ці кошти або будуть враховані в собівартості продукції, або будуть тим чи іншим шляхом вираховані з його заробітної плати. Суто економічно, безпеково, логістично – ми не цікаві світу».

За словами Воскобойника, трудові мігранти часто розглядають країну працевлаштування як потенційну нову Батьківщину і навіть з цієї точки зору Україна не є привабливою.

«Бо якщо ви працюєте у Польщі, сплачуєте податки, то ваші діти можуть отримувати щомісяця по 800 злотих (майже 9 тис. грн) на людину. В Чехії жінка за народження дитини отримує еквівалент майже 800 тис. грн. Хоча б з цієї точки зору, мігрантам працювати там вигідніше, ми не є для них «Ельдорадо», – зазначив він.

Експерт також прогнозує, що після завершення війни частина українців повернеться з-за кордону, однак відкриття кордонів може спричинити нову хвилю трудової міграції українців до країн Європи.

«Почнеться хвиля трудової міграції – наші люди поїдуть працювати та заробляти до Польщі, Чехії, Німеччини… Ми тимчасово втратимо, за нашими оцінками, півтора-два мільйони людей і опинимося в ситуації, коли нам не буде вистачати робочих рук», – сказав Воскобойник.

Водночас він не вірить, що найближчими роками до України масово приїжджатимуть трудові мігранти.

«Відповідно, будемо намагатися залучати іноземців, але не вірю, що в найближчі п'ять років до нас буде заїжджати по 100 тис. мігрантів на рік. Вони можуть стати допоміжним інструментом, але не головною рушійною силою нашого ринку праці. І за копійки до нас не поїдуть – ті, хто звик працювати за такі малі гроші, просто нікуди не їздять», – наголосив експерт.

За словами Воскобойника, до трудової міграції більш схильні люди з вищою та технічною освітою, тоді як люди без освіти рідше розглядають можливість роботи за кордоном.

Нагадаємо, що статистика державної міграційної служби свідчить, що нинішні показники трудової міграції залишаються значно нижчими за довоєнні: у 2025 році іноземцям видали 9574 дозволи на працевлаштування, що становить 43,9% від показника 2021 року, а кількість оформлених робочих віз була ще меншою.

