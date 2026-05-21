Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися

Єгор Голівець
Війна поки не робить Україну привабливою для масової міграції
За словами експерта, війна знижує привабливість України для мігрантів, але ситуація може змінитися в процесі повоєнної відбудови

Нинішній «холівар» навколо нібито раптового напливу мігрантів в Україну не має під собою підґрунтя, вважає завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Олексій Позняк. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді».

Позняк констатує українську проблему останніх років – домінування тих, хто живе на соціальні виплати, над тими, хто платить податки.

За словами експерта, особливо різко цей дисбаланс проявився після початку повномасштабного вторгнення, коли багато жінок молодого та середнього віку виїхали за кордон.

«Цей перекіс – неминучий процес, який стосується усіх націй європейського походження, – зауважує Позняк. – В європейських країнах населення або зменшується, або збільшується лише за рахунок притоку мігрантів. Мігранти обов’язково з’являються там, де є якийсь економічний розвиток та пристойний рівень життя. І жодна країна не змогла цю тенденцію перебороти».

Експерт зазначає, що війна знижує привабливість України для мігрантів, однак ситуація може змінитися під час повоєнної відбудови.

«Частково дефіцит трудової сили можна буде вирішити за рахунок повернення наших громадян, але в будь-якому разі повернуться не всі. Частково – за рахунок включення в економіку тих осіб, які зараз з різних причин не працюють, хоча мають фізичну здатність до цього. Також варто підвищувати продуктивність праці. Але навіть якщо на певному етапі ми зможемо ці проблеми закрити, то з часом все одно посилюватиметься те саме несприятливе співвідношення, між, умовно кажучи, виробниками і споживачами. Відповідно постане питання про залучення мігрантів», – пояснив Позняк.

Демограф вважає, що залучати мігрантів до українського суспільства потрібно поступово та починати з невеликих груп, які могли б швидко інтегруватися.

За словами Позняка, після певного періоду роботи в Україні таким людям можна надавати статус постійного мешканця, дозвіл на постійне проживання та право перевезти родину. Водночас експерт наголошує на необхідності комунікації держави із суспільством щодо міграційної політики.

«Якісь фотографії, що емоційно обговорюються в соцмережах, у підсумку виявляються знятими в Індії, а не в Україні. Звісно, певна кількість мігрантів до нас їде, зокрема, через мобілізацію та еміграцію українців, але їх небагато. Підстав для якогось вибухового зростання приїзду мігрантів у нас немає, і підозрюю, що вони не скоро виникнуть», – заявив Позняк.

До слова, державна міграційна служба оприлюднила статистику щодо кількості іноземців, які отримували дозволи на працевлаштування, робочі візи та посвідки на тимчасове проживання в Україні. 

