Хто вкрав «Битву під Берестечком»? Скандальний позов проти Зеленського: нові подробиці вибори



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Кадр із серіалу Слуга народу 2. Від любові до імпічменту».

Суд відмовився арештовувати 31 млн грн, які належать компанії Зеленського та каналу Коломойського

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення заяву головного художника студії Українського батального мистецтва Артура Орльонова про накладення арешту 31 млн грн, які належать ТОВ «Кіностолиця», ТОВ «Студія Квартал 95» і ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 21 лютого.

Відомий художник судиться з цими організаціями через порушення майнових авторських прав і вимагає від них компенсації – 31 млн грн. На думку позивача, без накладення арешту на кошти на банківських рахунках відповідачів, вони матимуть достатньо часу протягом розгляду справи для їх виведення з рахунків на рахунки підприємств групи компаній, що дасть можливість їм ухилитися від реального виконання рішення суду і сплати відповідної компенсації.

Художник Артур Орльонов. Фото з відкритих джерел

Зокрема, пан Орльонов вважає, що про таку можливість може свідчити складна корпоративна структура одного з відповідачів - групи компаній ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1 + 1», яке може вивести всі кошти на будь-яке з товариств групи або на користь компаній-нерезидентів.

Водночас суд відмовив позивачу у задоволенні його заяви, оскільки той не надав достатньо доказів, які б свідчили про те, що невжиття заходів забезпечення позову призведуть до описаних вище наслідків.

Також суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову може перешкоджати господарській діяльності невизначеному колу осіб.

Наразі судове засідання відкладене у зв’язку з відпусткою судді та відбудеться 8 квітня 2019 року. Справу розглядає голова Печерського районного суду Руслан Козлов.

У коментарі «Главкому» пан Орльонов заявив, що було порушено його авторське право шляхом незаконного використання картини «Битва під Берестечком» у заставці до всіх серій телесеріалу «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту».

«Напевно, фото картини взяли в Інтернеті. Однак на моїх сайтах є повідомлення, що зображення картин заборонено використовувати зображення без згоди автора», - пояснив художник.

Картина «Битва під Берестечком». Скріншот з серіалу «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту».

Орльонов додав, що, автори серіалу, дізнавшись про позов, відразу видалили з Youtube весь серіал «Слуга народу 2», «два місяці його не було, і ось тільки виклали вже «виправлений» варіант».

За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol, співзасновниками ТОВ «Студія Квартал 95» є комік та шоумен, а нині кандидат у президенти Володимир Зеленський, брати Сергій і Борис Шефіри, Андрій Харламов і Юрій Маховський.

ТОВ «Кіностолиця» заснували Борис Шефір і Андрій Яковлев.

Ідея створення серіалу «Слуга народу» належить Володимиру Зеленському, Сергію і Борису Шефірам, Андрію Яковлеву і Олексію Кирющенко. Стрічка «Слуга Народу 2. Від любові до імпічменту» вийшла у 2017 році.

В Україні прем’єрні дві частини серіалу «Слуги народу» транслював телеканал «1+1».

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