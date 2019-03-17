The Economist: Путін з'їсть Зеленського як шоколадку?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Economist наводить думку людей, які побоюється, що Путін з'їсть Зеленського як шоколадку Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

The Economist про Зеленського: західних дипломатів лякає його непідготовленість

Британський тижневик The Economist дослідив, що лякає західних дипломатів у кандидаті у президенти України Володимирі Зеленському.

«Західних дипломатів лякає його непідготовленість. Багато хто побоюється, що Володимир Путін з'їсть його наче плитку шоколаду виробництва Петра Порошенка», - зазначає тижневик у своїй статті з підзаголовком «Не до сміху».

Як пояснив виданню український політолог Володимир Фесенко, люди хочуть «показати владі середній палець». На його думку, Зеленський і є цим середнім пальцем.

Тижневик відзначає, що плани Зеленського за лічені дні до першого туру виборів залишаються нечіткими. Поки що відомі лише розпливчасті фрази про євроінтеграцію та про намір закінчити війну на Донбасі.

Проте головною проблемою видання називає збереження легітимності виборчого процесу, зважаючи на небезпеку втручання Росії. Водночас The Economist звернув увагу, що у бік Петра Порошенка і Юлії Тимошенко лунають звинувачення у підкупі виборців. На думку видання, зважаючи на наявність великої кількості зброї на руках українців, можуть статися непередбачувані наслідки.