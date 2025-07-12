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Ворог масовано обстріляв Сумщину дронами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог масовано обстріляв Сумщину дронами
Дрони атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

Увечері 12 липня російські війська завдали масованого удару дронами по Сумщині. Наслідки атаки розповів очільник  Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Внаслідок ворожої атаки загорілися нежитлові приміщення.

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини.

За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами»

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано декілька влучань. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

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Теги: пожежа обстріл Сумщина

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