Ірина Луценко: Віднині домашнє насильство в Україні офіційно є злочином

Щороку в Україні від побоїв власних чоловіків гине 1,5 тисячі жінок, свідками і жертвами домашнього насильства стають три мільйони дітей

Верховна Рада прийняла законопроекти, спрямовані на захист жінок, дітей, сімей і прав людини в Україні. Віднині жертви фізичного, психологічного або економічного насильства в сім’ї будуть захищені на рівні держави. Про це у Facebook написала заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка, представник Президента в парламенті Ірина Луценко.



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Щороку в Україні від побоїв власних чоловіків гине 1,5 тисячі жінок, свідками і жертвами домашнього насильства стають три мільйони дітей

Верховна Рада прийняла законопроекти, спрямовані на захист жінок, дітей, сімей і прав людини в Україні. Віднині жертви фізичного, психологічного або економічного насильства в сім’ї будуть захищені на рівні держави. Про це у Facebook написала заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка, представник Президента в парламенті Ірина Луценко.

«В органів влади з’явились реальні механізми захисту всіх, хто постраждав від домашнього насильства. Буде профінансовано створення притулків, де жертви домашнього насильства зможуть пройти реабілітацію, отримати психологічну і юридичну підтримку. Буде створена «гаряча лінія», куди можуть звертатися за допомогою жертви домашнього насильства», - пояснила Луценко.

Вона уточнила, що протягом року до органів правопорядку звертається близько 165 тисяч жінок, але реальна кількість жертв домашнього насильства, за оцінками експертів, вп’ятеро більша. Щороку в Україні від побоїв власних чоловіків гине 1,5 тисячі жінок, свідками і жертвами домашнього насильства стають 3 мільйони дітей. Тому криміналізація домашнього насильства, створення системи захисту жертв і превенції вкрай необхідна.

«Відтепер держава фіксуватиме таки випадки, поліція матиме повноваження реагувати, зупиняти домашнє насильство. Для кривдників передбачено цілий комплекс заходів – від корекційної роботи, адміністративних заходів до арешту і позбавлення волі на строк від 2 до 8 років. На кожен випадок цього ганебного явища буде реакція держави. Домашнє насильство більше не залишається проблемою однієї сім’ї чи людини, не замовчується. Після прийняття цих законів усі мають зрозуміти: домашнє насильство заборонено в Україні!», - наголосила Луценко.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №4952 про криміналізацію домашнього насильства. 7 грудня народні депутати підтримали в другому читанні законопроект №5294 про запобігання та протидію домашньому насильству, а також законопроект №7277 про додаткові заходи впливу на злісних неплатників аліментів.