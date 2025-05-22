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Укриття для ліцею на Харківщині обійдеться у 145 млн за завищеними цінами – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Укриття для ліцею на Харківщині обійдеться у 145 млн за завищеними цінами – розслідування
У ніч на 6 квітня росіяни знову пошкодили Старосалтівський ліцей
фото: nashigroshi.org

Цьогоріч мають збудувати на території КЗ «Старосалтівський ліцей» укриття на 423 особи, влаштувати інженерні мережі, системи пожежної сигналізації, освітлення, благоустрій території

Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 мільйона гривень. Як передає «Главком», про це йдеться в розслідуванні видання «Наші гроші».

Після звільнення Старого Салтова навчальний заклад відновили. У 2023 році Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав із «Саргоном» договори на аварійно-відновлювальні роботи загальною вартістю понад 213 млн грн. У ніч на 6 квітня 2024 року ліцей знову постраждав від обстрілу дронами, а вже 11 квітня оголосили тендер на будівництво укриття. При цьому в обладміністрації зазначали, що учні навчатимуться дистанційно, а приміщення використовуватимуть вчителі для проведення онлайн-уроків.

Відбудований Старосалтівський ліцей до і після обстрілу 6 квітня 2025 року
Відбудований Старосалтівський ліцей до і після обстрілу 6 квітня 2025 року
фото: Сергій Бобок, Харківська обласна прокуратура

За даними журналістів, цьогоріч мають збудувати укриття на 423 особи, влаштувати інженерні мережі, системи пожежної сигналізації, освітлення, благоустрій території. Проєкт реалізується на умовах співфінансування: за рахунок коштів держсубвенції (141,77 млн грн) і місцевого бюджету. Проєкт укриття розробило ПП «Паллада» у 2024 році. Договірна ціна динамічна і включає мільйон гривень на покриття інфляційних ризиків.

У кошторисі 920 позицій матеріалів, але вартість доставки вказана менш ніж для 20. У більшості випадків – прочерки без кілометражу, що може свідчити про відсутність доставки або її включення у відпускну ціну.

Укриття для ліцею на Харківщині обійдеться у 145 млн за завищеними цінами – розслідування фото 1
фото: nashigroshi.org

Журналісти знайшли в «Прозорро» інший тендер у Старому Салтові, де вказано доставку: 10 грн/км для асфальту і 23 грн/км для бетону при відстані 43,5 км. Вони взяли за основу ціну доставки для 45 км і порівняли кошторисні ціни матеріалів з цінами без доставки, з урахуванням ПДВ:

  • Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А заклали по 9 355 грн/т. Без доставки – 8 905 грн/т. «RGM Group» продає такий по 4 228 грн/т, «АБЗ 1» – по 5 250-5 480 грн/т, а «Асфальтпром» – по 5 940 грн/т., що на 35-55% дешевше.
  • Бетон С25/30 М400 врахований у кошторисі по 5 760 грн/куб. м. Без доставки – 4 731 грн/куб. м. «Асфальтпром» пропонує його по 4 320-4 530 грн/куб. м, а «Роксайд» – по 4 350-4 550 грн/куб. м. Тобто на 5-20% дешевше.
  • Арматуру класу А500 діаметром 12-16 мм вписали без доставки по 42 460 грн/т. Компанія «ХС Груп», яка представляє «Метінвест» у Харкові, продає її по 32 552 грн/т. «Проммет» – по 34 450 грн/т, «Металан Груп» – по 34 000-35 000 грн/т, «Ironworld» – по 34 160 грн/т, що на 20-30% дешевше.
  • Керамічну одинарну повнотілу цеглу М150 вписали теж без доставки по 17 грн/шт. У Харкові таку цеглу продає «АРС» по 8 грн/шт, «Керамофорт» – по 9,6 грн/шт, «Алекс-груп» – по 8,4-9,2 грн/шт, а база «Куб» – по 12 грн/шт, тобто на 30-50% дешевше.

Як стверджують журналісти, тільки на цих позиціях загальна ймовірна переплата може скласти близько 2 млн грн. Водночас, за їх словами, кошторис містить безліч позицій, які неможливо точно ідентифікувати.

У розслідуванні йдеться, що конкуренції не було – на торги подалась лише одна компанія. Учасник мав надати довідку про наявність 101 одиниці техніки та транспорту для сміття, акт огляду проєктної документації з підписами представників і документ про будівельну освіту. Також вимагались сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія, охорона праці, антикорупція), атестат акредитації та фінзвіт з виручкою не менше 90% очікуваної вартості. Банківська гарантія – 720 тис. грн.

Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради очолює Ірина Глазунова.

«Слобожанська будівельна компанія Саргон» створена у 2021 році в Харкові. Засновником є Ігор Купровський, а директором Олександр Шамарін. До 2023 року компанією володів і керував Андрій Овчаренко, а раніше – той самий Шамарін. Купровський також є керівником і співвласником ТОВ «Будівельно-торгівельний будинок Кайлас» і ТОВ «Буд-Вектор».

За словами журналістів, фірма серед інших фігурує в масштабній кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів на фортифікаційних спорудах у Харківській і Донецькій областях в 2023-2024 роках. З 2023 року «Слобожанська будівельна компанія Саргон» отримала підрядів на 1,49 млрд грн.

Нагадаємо, що у селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області очікується масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.

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Теги: школа Харківщина тендер

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