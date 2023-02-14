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«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
Збиваючи іранський дрон-камікадзе, постраждав український пілот Дмитро Шкляревський
фото: because_pilot/Instagram

Під час війни льотчик Дмитро Шкляревський здійснював бойові вильоти на винищувачі МіГ-29

Під час останньої масованої ракетної атаки РФ по Україні, збиваючи іранський дрон-камікадзе, постраждав український пілот Дмитро Шкляревський. Він отримав поранення і перебуває у шпиталі. Про свій стан здоров'я льотчик повідомив підписникам на своїй сторінці в Instagram.

«Я дивом живий! Дякую вам всім за теплі слова, підтримку та переживання! Моє самопочуття звичайно бажає бути кращим, але найгірше точно позаду. Це моя історія на все життя», – написав український пілот.

«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе фото 1

Дмитро додав, що на нього очікує операція і подальша реабілітація, але він сподівається, що все буде добре. Подробиць інциденту пілот не повідомив.

Хлопець активно веде свою сторінку в соцмережі. Відомо, що нещодавно він одружився, а 2019 року закінчив Харківський університет повітряних сил. Під час війни український льотчик здійснював бойові вильоти на літаку МіГ-29.

Нагадаємо, що розвідка повідомила, чи має Росія достатньо ресурсу для нового вторгнення. 

Теги: льотчик реабілітація поранення пілот

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