«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе

Під час війни льотчик Дмитро Шкляревський здійснював бойові вильоти на винищувачі МіГ-29

Під час останньої масованої ракетної атаки РФ по Україні, збиваючи іранський дрон-камікадзе, постраждав український пілот Дмитро Шкляревський. Він отримав поранення і перебуває у шпиталі. Про свій стан здоров'я льотчик повідомив підписникам на своїй сторінці в Instagram.

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«Я дивом живий! Дякую вам всім за теплі слова, підтримку та переживання! Моє самопочуття звичайно бажає бути кращим, але найгірше точно позаду. Це моя історія на все життя», – написав український пілот.

Дмитро додав, що на нього очікує операція і подальша реабілітація, але він сподівається, що все буде добре. Подробиць інциденту пілот не повідомив.

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Хлопець активно веде свою сторінку в соцмережі. Відомо, що нещодавно він одружився, а 2019 року закінчив Харківський університет повітряних сил. Під час війни український льотчик здійснював бойові вильоти на літаку МіГ-29.

Нагадаємо, що розвідка повідомила, чи має Росія достатньо ресурсу для нового вторгнення.