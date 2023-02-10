П'ять заступників міністра МВС подали у відставку

Заяви написали Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров

П’ять заступників міністра Міністерства внутрішніх справ України подали у відставку. Про це повідомила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева у коментарі «Укрінформу».

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«Так. І це звична процедура, вона прописана у Законі «Про центральні органи виконавчої влади», статті 9. Там прописано про те, що коли звільняється міністр, то подають у відставку перший заступник та всі заступники міністра. На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі», – сказала вона.

За її словами, чи буде хтось перепризначений із тих заступників, що подали у відставку, чи на їхні місця будуть призначені інші люди, можна буде дізнатися тільки після рішення Кабінету міністрів.

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Згідно з інформацією, заяви написали Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.

6 лютого Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.

Ігор Клименко понад 20 років працює у структурах Міністерства внутрішніх справ. Із 25 вересня 2019 року до 20 січня 2023 року він був головою Національної поліції України.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також – командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.