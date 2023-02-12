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Росіяни посилюють угруповання на Луганщині та обстрілюють Херсонщину: ситуація в регіонах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни посилюють угруповання на Луганщині та обстрілюють Херсонщину: ситуація в регіонах
Херсон, пошкоджений обстрілами РФ будинок у мікрорайоні Острів
фото: suspilne.media

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 30 населених пунктів

За даними обласних військових адміністрацій, ситуація в регіонах станом на ранок 12 лютого була наступною.

Чернігівщина

За минулу добу – один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Учора протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 прильотів.

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів.

Зноб-Новгородська громада: вдень – мінометний обстріл громади, удари зі ствольної артилерії.

Шалигинська громада – артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії).

На щастя, в усіх випадках – без наслідків.

Увечері по околиці с. Запсілля Миропільської громади здійснено мінометний обстріл, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Дружелюбівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Червоне, Оріхів, Мала Токмачка, Магдалинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове.

Є руйнування в результаті обстрілів, деталі на наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

Учора ворог тричі за день обстрiляв Нiкопольський район, гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали.

Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина

Уночі російські окупанти завдали по Харкову 3 ракетних удари (попередньо – ЗРК С-300). Зафіксовані влучання у об’єкт інфраструктури та депо «Нової пошти». Пожежі були локалізовані.

Осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони щонайменше 13-ти прикордонних населених пунктів області, зокрема: Красне, Глибоке, Синельникове, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове.

Вчора зранку масовано обстріляний з використанням авіації Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновано щонайменше 13 житлових будинків. Також пошкоджені господарські споруди. Один зі снарядів влучив поруч з будівлею відділку поліції, яка зруйнована. Без постраждалих.

Луганщина

Росіяни посилюють своє угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках, застосовують авіацію. Так, за учора вони завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Новоєгорівки, Стельмахівки, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Протягом доби обстріляні:

  • Костянтинівська громада (с.Ступочки, зруйновані приватні будинки, поранено людину);
  • Курахівська громада. Під обстріли потрапив приватний сектор смт.Курахівка, приватний сектор смт.Гостре, околиці с.Веселий Гай. Ворог бив з артилерії. Поранених та загиблих немає.
  • Лиманська громада (с.Ставки - з градів, а селища Торське, Зарічне і Терни - з артилерії. Інформація щодо руйнувань уточнюється);
  • Мар'їнська громада (Мар'їнка, Красногорівка та с.Новомихайлівка — під постійними обстрілами з різних видів озброєння);
  • Авдіївська громада (вночі — масований артобстріл центральної частини міста. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій).

Складною залишається ситуація у Соледарській громаді. Під постійними обстрілами с. Парасковіївка. Поодинокі обстріли відбувалися с. Федоровка, пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Село Васюківка, Міньківка – пошкоджено по чотири приватних будинків, постраждалих немає. На Донеччині за добу: 1 загиблий, 10 поранених.

Миколаївщина

Учора вдень та вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту в Очаківській громаді. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора вдень і вночі зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Антонівку, Станіслав та Дніпровське. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Через агресію Росії за добу постраждала 1 людина.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 43 особи, з них 5 – діти.

Нагадаємо, триває 354-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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Теги: окупанти поранення ворог Щастя озброєння місто чоловік будинок Херсон Запорізька область громада Миколаїв обстріл росіяни

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