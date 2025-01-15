Кадочнікова прокоментувала свою відмову говорити українською

«Україна – мій дім. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті»

Промова Народної артистки України російською мовою спричинила багато обговорень у мережі

Народна артистка України Лариса Кадочникова пояснила, чому відмовилася говорити українською мовоюна врученні премії імені Сергія Параджанова. Про це повідомляє Укрінформ.

Тоді частина присутніх на церемонії вимагали від акторки перейти на українську, а вона продовжила виступ російською, зазначивши, що має право виступати будь-якою мовою.

«Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм «Тіні забутих предків», досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося», – розповіла Кадочникова.

Кирило Кашліков, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, актрисою якого є Кадочникова, теж прокоментував цей інцидент: «Позиція театру була сформульована одразу після початку повномасштабного вторгнення. Колектив відмовився від словосполучення «російська драма» у назві театру та відмовився грати вистави російською мовою. За три роки ми побудували репертуар, гідний національного театру, всі вистави граються українською».

Нагадаємо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.

"Мені досі соромно". Легендарна актриса Лариса Кадочникова розповіла, як через страх не запросила Параджанова до себе додому pic.twitter.com/7XLgT9VBEO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

Частина людей у залі аплодувала рішенню Кадочнікової. Водночас багато українців негативно поставилися до такого вчинку Народної артистки України.

Кадочнікову навіть підтримав композитор, який втік з України і заявив, що акторка «з гідністю відстояла свою мову і культуру»

До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.