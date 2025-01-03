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Україна втручалася у вибори у США? Експосол назвав людей, руками яких Росія провела гучну спецоперацію

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна втручалася у вибори у США? Експосол назвав людей, руками яких Росія провела гучну спецоперацію
Експосол України у США Валерій Чалий: «Є доповідь Комітету з розвідки Сенату, яка чітко з прізвищами вказала, що це була велика російська спецоперація»
фото з відкритих джерел

Валерій Чалий: Журналісти зізналися, що цю інформацію їм надали росіяни

Інформаційна кампанія щодо втручання України у вибори у Штатах виявилася масштабною російською спецоперацією. Про це заявив експосол у США Валерій Чалий в інтерв’ю Youtube-каналу «Є питання».

Чалий згадує, що перша стаття зі звинуваченнями на адресу України з’явилася у виданні Politico у 2017 році одразу після інавгурації Дональда Трампа. Основним спікером у публікації «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій» був експрацівник посольства України у США Андрій Теліженко, який зараз перебуває під американськими санкціями.

Спонсорами Теліженка Чалий називає кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука, якого після повномасштабного вторгнення затримали в Україні та обміняли у Росію на полонених «азовців», та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Також серед покровителів Теліженка, який влаштував його у посольство, за словами експосла, був колишній генпрокурор Віталій Ярема

«Цього Телиженка спеціально всунули у посольство як агента, – стверджує Чалий. – Він писав е-мейли як третій секретар посольства, а потім ці е-мейли використовував як доказ, що це робило посольство. Після того, як Теліженко вискочив з посольства, він почав свою підривну діяльність, здаючи Україну. Коли Politico поставило свою статтю, що Україна втручалася у вибори, я пішов до редактора і сказав, що все написане – неправда і на голову не налазить. Мені відповіли, що не знімуть статтю, бо це право журналістів. Я звернувся до редактора Washington Post, який є моїм другом і якого я 18 років знаю, – він відповів, що не може зняти, бо отримана вказівка з самого верху». 

Експосол додав, що згодом історію з втручанням України в американські вибори зняли з ресурсів Республіканської партії, а журналісти, що писали статтю, подзвонили йому і вибачались. 

«Їх у ФБР викликали і запитали – звідки у вас ця інформація? – розповів Чалий. – Журналісти зізналися, що їм її надали росіяни. Там було хитро зроблено: частина правдивої інформації, частина – неправдивої, частина – сфабрикована. Потім створили цілу справу, журналісти та редактор звільнилися з видання... В Україні про це мало знають, але є доповідь Комітету з розвідки Сенату на 900 сторінок, яка чітко з прізвищами вказала, що це була велика російська спецоперація. Там фігурує прізвище Килимника (Костянтин Килимник – російський політконсультант, підозрюваний у розслідуванні про російське втручання у вибори у США у 2016 році) – агента чи співробітника спецорганів Росії. Він намагався зробити Україну винною у втручанні у вибори замість Росії і направив листи у Financial Times та Politico». 

Чалий додав, що нещодавно була опублікована доповідь електоральної комісії, яка займається у США контролем за фінансами та внутрішнім втручанням. Комісія після проведення розслідування зробила однозначний висновок, що Україна не втручалась у вибори. 

Нагадаємо, у матеріалі «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій», що вийшов у січні 2017 року в американському виданні Politico, йшлося про те, що українська дипломатична місія нібито втручалася в останні президентські вибори у США. Начебто українці грали на боці Гілларі Клінтон – на той момент кандидата і головного опонента Дональда Трампа. Цей скандал спричинив охолодження відносин між Україною та новою вашингтонською адміністрацією.

Одним із головних спікерів у скандальній публікації Politico був дипломат, експрацівник посольства України у США Андрій Теліженко. Він звинуватив своїх колег у намаганнях втрутитися у хід президентських виборів у США. Як стверджував Теліженко, українське посольство на чолі з Валерієм Чалим тісно співпрацювало під час виборів з американкою українського походження Александрою Чалупою, пов’язаною із Демократичною партією США. 

На публікацію свого часу відреагував і сам Дональд Трамп у Twitter: «Українські спроби саботувати кампанію Трампа попрацювали, щоб підсилити Клінтон. Так де ж розслідування генерального прокурора?».

Андрій Теліженко працював в українському дипломатичному відомстві у Вашингтоні з грудня 2015 року до травня 2016-го на посаді третього секретаря. До його обов’язків входило «супроводження делегацій, моніторинг актуальних подій та організаційна підготовка зустрічей на політичному напрямі». Як зазначали у посольстві, Андрій Теліженко «закінчив відрядження достроково за власним бажанням». За словами самого Теліженка, він звільнився через розбіжності у поглядах із тодішнім послом Валерієм Чалим на хід президентської кампанії у США.

Це – не єдиний епізод зі спробами прив’язати України до втручання у президентські вибори у США 2016 року. Так, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у 2019 році запевняв, що президент Володимир Зеленський оточений людьми, які є ворогами президента Трампа. Серед таких ворогів Джуліані називав нинішнього радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка, який нібито надав фейкову «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.

Згідно з документами, що оприлюднив Лещенко, ексрадник колишнього президента України Віктора Януковича Пол Манафорт отримав понад $12 млн від Партії регіонів із 2007 по 2009 роки. Лещенко стверджував, що Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Через скандал з «чорною бухгалтерією» Манафорт, що у червні 2016 року очолив виборчий штаб Трампа, у середині серпня того ж року був вимушений піти зі штабу. 

Також у контексті втручання в американські вибори згадувалося прізвище ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Скандальний екснардеп Борислав Розенблат оприлюднював запис, на якому людина із голосом Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

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Теги: ФСБ Дональд Трамп США Україна війна росіяни Валерій Чалий вибори росія

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