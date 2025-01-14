Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
Головну роль Івана Палійчука виконав Іван Миколайчук – український кіноактор, а роль Марічки Гутенюк – російська акторка Лариса Кадочнікова
фото з фільму «Тіні забутих предків»

«Іллєнкові і Параджанову вистачило мудрості відмовитись від цієї божевільної ідеї і ми маємо фільм з геніальною грою Миколайчука»

Народна артистка України Лариса Кадочнікова, яка виконала головну роль Марічки у легендарних «Тінях забутих предків», була проти, аби роль Івана виконував український актор. Про це розповіла телеведуча Мирослава Барчук.

Як відомо, у фільмі головну роль Івана Палійчука виконав Іван Миколайчук – український кіноактор, а роль Марічки Гутенюк – російська акторка Лариса Кадочнікова. Оскільки у часи СРСР на головні ролі намагалися брати російських акторів, спершу на роль Івана справді планували затвердити російського актора Геннадія Юхтіна. Та після проб Миколайчука стало зрозуміло, що саме він має втілити роль Івана Палійчука.

Однак, за словами Барчук, Лариса Кадочнікова не стояла осторонь цього процесу і переконувала творців фільму дати їй саме російського партнера.

«Від Івана Миколайчука і Марічки Миколайчук (дружини Миколайчука – «Главком») я знаю (чула неодноразово), що Кадочнікова була проти того, щоб роль Івана грав Миколайчук, і переконувала Юрія Іллєнка та Сергія Параджанова взяти на цю роль московського актора. Опір був величезним. На щастя, Іллєнкові і Параджанову вистачило хисту, чуття і мудрості відмовитись від цієї божевільної ідеї і ми маємо шедевральний фільм з геніальною, органічною грою Миколайчука», – написала Барчук.

Телеведуча довго вагалася, аби написати цей спогад. «Буває так, що життя раптово підкидає людині якийсь непропорційний і незаслужений аванс. Та такий великий, що людина все життя на ньому «їде», аж поки момент істини остаточно не розставляє все на свої місця», – пояснила Барчук.

Ведуча все ж опублікувала його після скандалу, який спричинила Кадочнікова на врученні премії кінематографістів, де відмовилася виступати зі сцени українською мовою.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.

Частина людей у залі аплодувала рішенню Кадочнікової. Водночас багато українців негативно поставилися до такого вчинку Народної артистки України

«Захоплююсь силою і талантом українських акторів, співчуваю, що вони мусили все життя терпіти цю пошлєйшу московську театральну і кіношну тусовку, яка розповідала тут, що «багато зробила для української культури», а отже має право на зневагу. Яке це щастя, що ці отруйні чари нарешті розвіюються», – підсумувала Мирослава Барчук.

До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.

Читайте також:

Теги: Україна Лариса Кадочнікова актриса актор фільм Щастя телеведуча акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злам світового порядку, який розпочала Росія та Китай, Трамп тепер буде використовувати на користь Америки
За гучними заявами Трампа можна не помітити його справжні наміри
11 сiчня, 17:07
Пошкоджений газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію, у Балтійському морі
Підводні активності Росії на Балтиці: сигнал Заходу чи підготовка до нових атак?
27 грудня, 2024, 10:01
Прем’єра вистави планується наприкінці зими 2025 року
Театр Франка анонсував нову гучну постановку
19 грудня, 2024, 21:18
Тихий заявив, що немає підстав вірити брехні Лаврова
МЗС прокоментувало заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України
27 грудня, 2024, 14:10
Триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
30 грудня, 2024, 07:31
Росія шукає нові способи поповнення армії для ведення війни
Де РФ шукає нових солдатів для війни? Версія The New York Times
31 грудня, 2024, 02:38
Через обмеження можливостей експорту Україна вже втрачає європейський ринок, куди продовжує завозити продукцію Росія
Глава «Укрметалургпрому»: Через підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення Україна втратить світові ринки торгівлі
3 сiчня, 14:25
Зазначається, що комплекс Hazard розроблений компанією War Hawk
Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку
1 сiчня, 21:33
Станіслав Боклан відзначає свій день народження
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей
12 сiчня, 13:33

Суспільство

«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
113K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
61K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua