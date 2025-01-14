«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку

«Іллєнкові і Параджанову вистачило мудрості відмовитись від цієї божевільної ідеї і ми маємо фільм з геніальною грою Миколайчука»

Народна артистка України Лариса Кадочнікова, яка виконала головну роль Марічки у легендарних «Тінях забутих предків», була проти, аби роль Івана виконував український актор. Про це розповіла телеведуча Мирослава Барчук.

Як відомо, у фільмі головну роль Івана Палійчука виконав Іван Миколайчук – український кіноактор, а роль Марічки Гутенюк – російська акторка Лариса Кадочнікова. Оскільки у часи СРСР на головні ролі намагалися брати російських акторів, спершу на роль Івана справді планували затвердити російського актора Геннадія Юхтіна. Та після проб Миколайчука стало зрозуміло, що саме він має втілити роль Івана Палійчука.

Однак, за словами Барчук, Лариса Кадочнікова не стояла осторонь цього процесу і переконувала творців фільму дати їй саме російського партнера.

«Від Івана Миколайчука і Марічки Миколайчук (дружини Миколайчука – «Главком») я знаю (чула неодноразово), що Кадочнікова була проти того, щоб роль Івана грав Миколайчук, і переконувала Юрія Іллєнка та Сергія Параджанова взяти на цю роль московського актора. Опір був величезним. На щастя, Іллєнкові і Параджанову вистачило хисту, чуття і мудрості відмовитись від цієї божевільної ідеї і ми маємо шедевральний фільм з геніальною, органічною грою Миколайчука», – написала Барчук.

Телеведуча довго вагалася, аби написати цей спогад. «Буває так, що життя раптово підкидає людині якийсь непропорційний і незаслужений аванс. Та такий великий, що людина все життя на ньому «їде», аж поки момент істини остаточно не розставляє все на свої місця», – пояснила Барчук.

Ведуча все ж опублікувала його після скандалу, який спричинила Кадочнікова на врученні премії кінематографістів, де відмовилася виступати зі сцени українською мовою.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.

"Мені досі соромно". Легендарна актриса Лариса Кадочникова розповіла, як через страх не запросила Параджанова до себе додому pic.twitter.com/7XLgT9VBEO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

Частина людей у залі аплодувала рішенню Кадочнікової. Водночас багато українців негативно поставилися до такого вчинку Народної артистки України

«Захоплююсь силою і талантом українських акторів, співчуваю, що вони мусили все життя терпіти цю пошлєйшу московську театральну і кіношну тусовку, яка розповідала тут, що «багато зробила для української культури», а отже має право на зневагу. Яке це щастя, що ці отруйні чари нарешті розвіюються», – підсумувала Мирослава Барчук.

До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.