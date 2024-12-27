Росія остаточно втратила залишки людського вигляду у війні проти України

Масове вбивство для Кремля – це єдина розвага

Дивіться, найбільша територіальна країна світу, що завжди була кривавою та людожерською імперією, втратила залишки людського вигляду за роки геноцидної війни проти України.

Українці давно знають про їхню нелюдську природу. Але світ воліє цього не помічати. Бо в імперії багато грошей, багато нафти і газу, з ними дуже вигідно мати справу. Принаймні, дуже багато людей так вважають.

Але імперія продовжує дичавіти і впадати у варварство.

І світ, коли стикається з цим на власному прикладі, а не прикладі України, дивується.

Але вони от такі. Для них нормально підбити літак, а потім направити його у море, аби він там і згинув. Просто аби не було зайвих доказів, свідків. Просто щоб не платити потім гроші за збитий літак. Простіше «списати» кілька десятків людей.

А чого ви від них чекаєте? Вони сотнями тисяч утилізують власних громадян суто для того, аби забезпечити «двіж» своєму старому вождю, якому просто нудно. Масове вбивство для них – це єдина розвага.

Давайте, торгуйте з цими людожерами далі. Нормалізуйте з ними відносини. Обнімайтеся. Вони і вам «двіж» влаштують.