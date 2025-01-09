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Зеленський і генсек НАТО на «Рамштайні» обговорили посилення ППО України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський і генсек НАТО на «Рамштайні» обговорили посилення ППО України
За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України
фото: Mark Rutte, мережа Х

Марк Рютте наголосив, що НАТО прагне продовжувати підтримку України, яка захищає себе і невпинно бореться за свободу

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це очільник української держави повідомив у Telegram. 

За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. 

«Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети», – додав український преидент.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х наголосив, що НАТО «прагне продовжувати підтримувати Україну, поки ви захищаєте себе і невпинно боретесь за свободу, яку ми всі цінуємо». 

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти. 

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

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Теги: системи ППО НАТО Володимир Зеленський Марк Рютте Україна

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