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Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів
Лише за один день ціна акцій Bank of Georgia Group впала на 20%
фото з відкритих джерел

Різка зміна вартості акцій банків на фондових біржах спричинила девальвацію грузинської національної валюти

На Лондонській біржі почалося стрімке падіння акцій грузинських банків, спровоковане ухваленням парламентом Грузії закону про іноагентів. Про це повідомляє найбільший грузинський бізнес-портал Bmg.

Після відкриття сесії вартість акцій Bank of Georgia впала на 12%, TBC Bank Group – на 11%, Georgia Capital – близько 7,5%.

За даними грузинського Forbes, лише за один день ціна акцій Bank of Georgia Group впала на 20%, а з початку місяця падіння становить понад 26%.

Акції TBS Bank Group на Лондонській біржі знецінилися на 15% за день, з початку місяця – на 25%, пише видання.

Співзасновник Центру стратегічного аналізу директор відділу європейських досліджень Георгій Рухадзе назвав обвал акцій Банку Грузії на Лондонській біржі катастрофою.

«За останні два тижні з капіталізації банку випарувалося понад 1,5 млрд ларі. Уявіть, що буде у разі встановлення санкцій та зупинки американської та європейської допомоги?» – прокоментував він ситуацію.

За даними опозиційного депутата, колишнього голови Національного банку Грузії Романа Гоцирідзе, за останні два тижні Bank of Georgia, TBC Bank Group та Georgia Capital втратили 1,4 млрд фунтів стерлінгів (4,7 млрд ларі).

Різка зміна вартості акцій банків на фондових біржах спричинила девальвацію грузинської національної валюти. 15 травня ларі знецінився на 4,6 тетрі щодо долара, на 5,7 тетрі – стосовно євро і на 7,3 тетрі – до фунта стерлінгів.

Офіційний курс ларі встановлено на рівні 2,73 до долара США, 2,95 – до євро і 3,44 – до фунта стерлінгів.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.

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Теги: Грузія закон банк акція

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