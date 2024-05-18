Мобілізація по-новому. Які зміни чекають на військовозобов’язаних з сьогоднішнього дня

Сьогодні перший з 60 днів, протягом яких чоловіки призовного віку мають оновити дані в військкоматах

Відсьогодні співробітники ТЦК можуть перевіряти документи, процедура вручення повісток змінилася, а деякі чоловіки втратять відстрочку

Сьогодні набрав чинності новий закон щодо посилення мобілізації в Україні. На всіх військовозобов'язаних чекають багато змін, про які розповідає «Главком».

Відсьогодні особи, які раніше були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК, а всім військовозобов'язаним потрібно протягом 60 днів оновити персональні дані в ТЦК. Серед інших нововведень:

скасування строкової служби – замість неї від 1 вересня 2025 року з’явиться базова загальновійськова підготовка для громадян віком від 18 до 25 років;

обмеження для ухилянтів на право керувати автомобілем;

представники ТЦК або поліцейські під час перевірки документів зобов'язані проводити фото- та відеофіксацію;

люди з інвалідністю та ті, хто повернувся з полону, отримали право на демобілізацію,

нові правила в процедурі вручення повісток,

громадяни зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ.

Оновлення даних в ТЦК протягом 60 днів

Згідно зі змінами, усі військовозобов’язані протягом 60 днів (до 17 липня 2024 року) мають актуалізувати облікові дані. Це можна зробити трьома способами:

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у територіальному центрі комплектування (ТЦК);

дистанційно через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі відсьогодні.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста. При цьому оновити свої дані мають особи призовного віку, які перебувають як на території нашої країни, так і за кордоном

Оновлення даних за кордоном

Оновити військово-облікові дані за кордоном можна двома способами:

через дипломатичну установу України. Для цього треба звернутися до посольства або консульства України в країні перебування із паспортом громадянина України, військовим квитком (тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного) та документами, що підтверджують місце проживання за кордоном;

через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Хто втратить відстрочку

Згідно із новим законом, деякі українці можуть втратити відстрочку від мобілізації:

батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вища рівнем за першу (наприклад бакалавр знову навчається на бакалавра);

педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

Розширення повноважень працівників ТЦК

Військкоми зможуть здійснювати перевірку військово-облікових документів на рівні з поліцейськими, які усі військовозобов’язані повинні обов'язково мати із собою:

приписне посвідчення,

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Аналогічні повноваження мають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску. Працівник ТЦК і поліцейський можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу.

Перевірка даних чоловіків на вулицях

В Генштабі розповіли, що працівники військкомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

«Якщо чоловіка зупинять на вулиці для перевірки військово-облікових документів, то співробітники ТЦК зможуть підключатися до реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини. Оператор з’ясує і надасть усю інформацію про військовозобов'язаного», – пояснив представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко.

Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу надання та перевірки документів.

Кому не треба йти до ТЦК

До військкомату не потрібно йти громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах та військових квитках громадян, пояснив Глущенко. Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, їй треба звернутися до ТЦК.

Окрім того, чоловіки призовного віку, які після публікування закону про мобілізацію (17 квітня –«Главком») вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов’язані оновлювати інформацію повторно.

Нагадаємо, поняття «обмежено придатний» більше немає – натомість залишилося лише дві категорії (придатні та непридатні). Оновлені критерії міститимуть кілька тисяч діагнозів – за кожною групою захворювань військовозобов'язаних ділитимуть на придатних/непридатних. «Обмежено придатні» повинні будуть пройти повторну ВЛК за направлення ТЦК протягом дев’яти місяців від моменту набрання законом чинності.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.