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Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування

Надія Клочко
glavcom.ua
Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування
Позитивною рисою ветеранів російсько-української війни українці найчастіше називають патріотизм
фото з відкритих джерел

Довіряють військовим ЗСУ понад 90% українців, які взяли участь в опитуванні

Переважна більшість українців відчувають вдячність до ветеранів російсько-української війни, половина – відчувають гордість. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

«Говорячи про ветеранів російсько-української війни респонденти в першу чергу відчувають вдячність (64%) та гордість (50%). Чверть відчуває сум коли зустрічає ветеранів, стільки ж відчувають радість. Про інші відчуття опитані згадували рідше: провину при зустрічі з ветераном відчувають 3%, сором і страх – по 2%, байдужість, гнів, неприязнь – всього по 1%», – зазначають соціологи.

Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування фото 1

Понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року. Зокрема, 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування фото 2

Більше 90% опитаних довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. 93% вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 3% мають протилежну думку.

Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування фото 3

Позитивною рисою ветеранів російсько-української війни українці найчастіше називають патріотизм – 75%. Також близько чверті зазначили, що ветеранам властива незалежність у прийнятті рішень, дисциплінованість, ще 13% – назвали працьовитість, 9% – законослухняність.

Негативні риси ветеранів респондентам було складніше визначати, але третина вважають, що ветеранам властива емоційна нестабільність, чверть – закритість, відлюдькуватість.

Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування фото 4

На думку опитаних, в першу чергу від громадян ветерани очікують підтримки (46%) і вдячності (36%). Найменше опитані вважають, що ветерани очікують співчуття – лише 5%.

Половина опитаних вважають, що для ветеранів російсько-української війни ймовірною є проблема безробіття. Малоймовірними українці вважають такі проблеми як конфлікти в родинах ветеранів та зловживання алкоголем чи наркотиками.

Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування фото 5

Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим необхідного – 32%, вищим – 11%, не змогли оцінити – 17%. Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 15% нижче необхідної, 13% вище необхідної та 22% не змогли оцінити.

Дослідження проходило 6-7 серпня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Соціологи зазначають, що результати опитування зважені з використанням актуальних даних Держслужби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Український ветеранський фонд запустив інформаційну кампанію «Я – ветеран». У всіх регіонах України можна побачити борди та сітілайти з фотографіями молодих чоловіків та жінок, які захищають країну, починаючи з 2014 року, а зараз знову повернулися на війну. У зйомках для інформкампанії взяли участь молоді захисники та захисниці, котрі ламають уявлення суспільства про образ ветерана, як людини похилого віку. 

Також відомо, що раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає виплату коштів з державного бюджету для ветеранів війни. Так, для інвалідів війни 1 групи сума такої допомоги складатиме – 4421 грн, 2 групи – 3 906 грн, 3 групи – 3391 грн. Для учасників бойових дій грошова допомога буде виплачена в розмірі – 1491 грн, а для воїнів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 грн.

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Теги: ветеран військові ЗСУ соцопитування

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