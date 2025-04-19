Як вирішити проблему з мобілізацією? Відомий військовий назвав подію, яка розбудить країну

Ігор Луценко: «Наступ з Білорусі на Київ, наприклад. Я дуже на нього, так би мовити, розраховую»

У 2022 році вся Україна мобілізувалася, щоб стримати та відбити повномасштабне вторгнення Росії. Наразі ж такі тенденції знизилися через те, що всі вмотивовані вже пішли до війська, а втома серед народу більшає з кожним днем.

Натомість події, що широко загрожують країні, знов об’єднує людей і люди починають знову мобілізуватись. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

Ігор Луценко додає, що одна із подій, яка мобілізує навіть еліту держави – це наступ з Білорусі на Київ. Олександр Сирський зазначав, що є ймовірність наступу восени. За словами Ігоря Луценка, коли знову до столиці будуть прагнути потрапити колони росіян, тоді знову Україна повернеться до стану, коли можна самоорганізовуватися для війни швидко.

«Виявляється, тоді не потрібно було 25 папірців для того, щоб зробити певну дію. Я от зараз нічим не займаюся, тільки собі папірці оформлюю, щоби ви розуміли рівень бюрократії. Це абсолютна маячня, але тим не менше. На четвертому році війни мені потрібен стос папірців, щоб зробити те, що треба по роботі. У 2022-му році такого не треба було, і такого в принципі не має бути», – говорить військовослужбовець.

Він сподівається, що поставлять адекватних людей на адекватні місця в армії, і процес поліпшення піде. Тобто криза мусить сягнути такої точки, коли вже влада візьметься за голову.

«Я бачу, що зараз ми рухаємося до якоїсь критичної точки. Або щось станеться в світі таке, що змінить ситуацію докорінно, або настане щось таке критичне в нашій ситуації, коли все-таки верхівка змушена буде працювати і жити по-іншому. Сама себе якось почне примушувати заганяти на війну, займатися війною. І коли це станеться, вона себе відкриє там масу цікавих речей. Вона для себе відкриє, що відповідальність командира мусить бути, відповідальність правоохоронних органів мусить бути.

А зараз ухилянтів не карають. Менше 1% з них реально покарані. Це і суто ухилянти, і ті, хто самовільно залишили частину (СЗЧ). Ці категорії у нас недоторкані практично. Тобто особа, яка вчинила хуліганство, має більше шансів сісти в тюрму, ніж ухилянт або СЗЧесник.

Що стосується покарання тих, хто іде у СЗЧ, то воно інколи має бути. Як має бути покарання і командирів тих частин, звідки у СЗЧ ідуть військові. Бо є випадки, коли цілими взводами ідуть у СЗЧ», – говорить фахівець.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни.За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства.

А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Раніше «Главком» переповів історію медикині Елі з 80-ї Галицької бригади, яка приєдналася до війська на другий день повномасштабного вторгнення у віці 18 років.

До слова 16 квітня, Верховна Рада мала розглянути продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Однак ще до голосування розгорівся скандал. Член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану.

Причинами цього назвав відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.