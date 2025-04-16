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«Зоопарк рішень». Відомий аеророзвідник оцінив ситуацію з виробництвом дронів в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Зоопарк рішень». Відомий аеророзвідник оцінив ситуацію з виробництвом дронів в Україні
Ігор Луценко займається дронами з 2014 року
фото Ігоря Луценка

Ігор Луценко: «Навіть у росіян такої проблеми і близько ніколи не було і не буде. У них є стандартизованими зразки озброєння в кожному сегменті»

В Україні наразі відсутні уніфіковані БпЛА, натомість є багато фірм, які виготовляють дрони, і бригади з ними співпрацюють напряму. У розмові з «Главкомом» політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко пояснив, чому склалася така ситуація, та які її наслідки.

«Знаєте, у світі таких проблем немає, тільки у нас вона є. Навіть у росіян такої проблеми і близько ніколи не було і не буде. Просто тому, що там, як не дивно, є держава. Вона дуже погана, агресивна, але вона є. У них є стандартизованими зразки озброєння в кожному сегменті. Тобто є ті ж «шахеди», яких, до речі, у нас до цих пір немає. У них є свої стандарти по fpv-дронах», – говорить військовослужбовець.

Луценко додає, що держава «усунулася від діяльності з оборони самої себе», зокрема, у сфері дронів. На його думку, влада «викидає якісь гроші» на дрони і на боєприпаси до них, аби зменшити суспільне невдоволення. Всі дії щодо розробки та використання дронів мають бути за остаточним рішенням з боку держави.

Уся робота щодо розробки дронів формується хаотично бізнесом, волонтерами, фондами та самими військовими: «Звісно, у результаті маємо зоопарк рішень, що має свої великі недоліки. Це навчання, це ремонт».

Військовий наводить приклад, у якому іноземний або український виробник захоче виготовити БпЛА для держави, бо має потужності й можливості.

«Чи може йому дати щось держава? Навіть у Першу чи у Другу світову війну було: от є зразок танка, саме цей зразок вироблявся у декількох капіталістичних країнах…», – говорить Ігор Луценко.

Воїн наголошує, що якщо мова йде за озброєння, то воно має бути уніфіковане, надійне та якісне і, що найважливіше, вироблятися за державний кошт. Проте наразі цього немає, бо держава не бере участі у розв'язанні цієї проблеми.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Також кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів. Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів.

До слова в Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї. 

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Теги: держава безпілотник дрон

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