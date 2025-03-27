Рубіо прокоментував прокоментував скандал із перепискою в Signal

Марко Рубіо підкреслив, що в групі дійсно сталася помилка, і журналіст не мав отримати доступ до переписки

Державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

Марко Рубіо пояснив, що цей канал зв’язку використовувався виключно для оперативного обміну інформацією між посадовцями. Однак той факт, що потенційно секретна інформація обговорювалася в чаті, який міг стати мішенню російських хакерів, а також що до ланцюжка повідомлень був доданий редактор The Atlantic, викликав міжнародний резонанс. У Пентагоні заявили, що в повідомленнях не містилося секретних даних.

Рубіо підкреслив, що в групі дійсно сталася помилка, і журналіст не мав отримати доступ до переписки. Він зазначив, що сам лише двічі брав у ній участь: спочатку для визначення контактної особи, а потім після офіційних заяв Білого дому, коли привітав колег.

Він також запевнив, що хоч у повідомленнях і не було інформації, яка б могла загрожувати військовим операціям чи життям американських солдатів, їхній зміст не призначався для розголосу. У зв’язку з цим Білий дім розпочав розслідування.

Президент Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що цей інцидент став єдиним суттєвим прорахунком за останні два місяці, однак не перетворився на серйозну проблему.

Раніше ми писали, очільник Пентагону Піт Гегсет прокоментував ситуацію в соцмережі Х, заявивши, що оприлюднені The Atlantic військові плани не містять жодних імен, координат, цілей, маршрутів чи інших секретних даних.

«Це вкрай погані військові плани. Єдине, що вони доводять, – це те, що Джефф Голдберг ніколи не бачив справжнього плану війни або «плану нападу», як він тепер це називає. Поки я пишу ці рядки, ми з командою зустрічаємося з командирами, які створюють реальні військові плани, і спілкуємося з солдатами. Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, а ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації», – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.