Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо прокоментував прокоментував скандал із перепискою в Signal

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо прокоментував прокоментував скандал із перепискою в Signal
Рубіо: Очевидно, що сталася помилка. Хтось зробив велику помилку, додавши журналіста
фото з відкритих джерел

Марко Рубіо підкреслив, що в групі дійсно сталася помилка, і журналіст не мав отримати доступ до переписки

Державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

Марко Рубіо пояснив, що цей канал зв’язку використовувався виключно для оперативного обміну інформацією між посадовцями. Однак той факт, що потенційно секретна інформація обговорювалася в чаті, який міг стати мішенню російських хакерів, а також що до ланцюжка повідомлень був доданий редактор The Atlantic, викликав міжнародний резонанс. У Пентагоні заявили, що в повідомленнях не містилося секретних даних.

Рубіо підкреслив, що в групі дійсно сталася помилка, і журналіст не мав отримати доступ до переписки. Він зазначив, що сам лише двічі брав у ній участь: спочатку для визначення контактної особи, а потім після офіційних заяв Білого дому, коли привітав колег.

Він також запевнив, що хоч у повідомленнях і не було інформації, яка б могла загрожувати військовим операціям чи життям американських солдатів, їхній зміст не призначався для розголосу. У зв’язку з цим Білий дім розпочав розслідування.

Президент Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що цей інцидент став єдиним суттєвим прорахунком за останні два місяці, однак не перетворився на серйозну проблему.

Раніше ми писали, очільник Пентагону Піт Гегсет прокоментував ситуацію в соцмережі Х, заявивши, що оприлюднені The Atlantic військові плани не містять жодних імен, координат, цілей, маршрутів чи інших секретних даних.

«Це вкрай погані військові плани. Єдине, що вони доводять, – це те, що Джефф Голдберг ніколи не бачив справжнього плану війни або «плану нападу», як він тепер це називає. Поки я пишу ці рядки, ми з командою зустрічаємося з командирами, які створюють реальні військові плани, і спілкуємося з солдатами. Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, а ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації», – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.

Теги: скандал Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Віткофф переконаний, що в Україні будуть вибори»
У переговорній групі «кріт»
24 березня, 08:23
Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
3 березня, 10:00
За великим рахунком не Зеленський має вибачатися перед Трампом
Усемогутній Трамп, неслухняна Україна та «миролюбний Путін»
5 березня, 13:47
Відео пародії на Трампа, Маска, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад мільйон переглядів
Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)
2 березня, 13:52
Олександр Дарчієв був директором Департаменту Північної Атлантики МЗС РФ
Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва
6 березня, 12:13
Трамп: У нас є угода про припинення вогню з українською стороною
Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я між Україною та Росією
14 березня, 22:26
Трамп: Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, щоб покласти край війні
Стало відомо, коли Трамп планує поговорити з Путіним – Reuters
17 березня, 07:12
18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії
Росія та США проведуть переговори за результатами діалогу президентів: названо дату
19 березня, 04:33
США продовжують відчувати дефіцит яєць
Яєчна криза у США: країна знайшла неочікуваних помічників
24 березня, 11:16

Політика

Рубіо прокоментував прокоментував скандал із перепискою в Signal
Рубіо прокоментував прокоментував скандал із перепискою в Signal
Путін скоро помре, тоді все закінчиться – Зеленський
Путін скоро помре, тоді все закінчиться – Зеленський
Міністр фінансів США відповів, коли може відбутися підписання угоди щодо корисних копалин
Міністр фінансів США відповів, коли може відбутися підписання угоди щодо корисних копалин
Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки
Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки
Пресконференція Зеленського та Макрона: головні тези
Пресконференція Зеленського та Макрона: головні тези
Каллас отримала шквал критики у ЄС через «надто агресивну» позицію щодо РФ
Каллас отримала шквал критики у ЄС через «надто агресивну» позицію щодо РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
34K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
20K
ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post
9552
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7427
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua