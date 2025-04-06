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Міноборони запровадило нові посади для солдатів та офіцерів: деталі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Міноборони запровадило нові посади для солдатів та офіцерів: деталі
У Міноборони зʼявились нові посади для солдатів та офіцерів
фото з відкритих джерел

Заступник міністра оборони Сергій Мельник розповів про нову програму навчання

Міністерство оборони України запроваджує нові посади для офіцерів, сержантів і солдатів у військових частинах, батальйонах та шпиталях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Повідомляється, що вводяться нові посади і основною функцією яких буде забезпечення соціального супроводу.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник повідомив, що до обов’язків нових працівників належатиме допомога військовим, їхнім родинам та командуванню у розв’язанні різноманітних проблем.

«Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань», – розповів він.

За його словами, підготовка фахівців із соціального супроводу передбачатиме вивчення військового права та особливостей роботи з пораненими й військовополоненими.

«Мною було поставлено завдання Генеральному штабу, для того, щоб розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади», – додав Мельник.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони завершили дослідні випробування спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців Збройних сил України.

До слова, Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби та участі у бойових діях».

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Теги: Міноборони військові

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