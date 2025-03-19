«Технічний рівень». Зеленський пояснив особливість наступної зустрічі у Саудівській Аравії

Зеленський: З українського боку будуть військові, енергетики і люди, які розуміються на портовій інфраструктурі

Якщо наступна зустріч у Саудівській Аравії стосуватиметься часткового припинення вогню, на ній буде присутня технічна команда від України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі із президентом Фінляндії.

«Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда», – пояснив голова України.

За словами Зеленського, з українського боку будуть військові, енергетики і люди, які розуміються на портовій інфраструктурі. «Це технічний рівень», – додав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію за підсумками зустрічі із президентом Фінляндії Александром Стуббом. «Главком» публікував пряму трансляцію заходу та головні тези.

Так, Володимир Зеленський заявив, що для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. «Ми на це не підемо», – наголосив Зеленський.

Зеленський також додав: «Коли ми говоримо про припинення допомоги Україні, що ми втрачаємо, коли не маємо американських розвідданих? Ми втрачаємо точність виходу і польоту балістики. Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати? Це неадекватні вимоги. Це означає, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по цивільних, а балістикою вони б’ють по цивільних і щоб люди не йшли в бомбосховища».

Із пресконференції стало відомо, що сьогодні, 19 березня, буде розмова з президента Зеленського і Трампа. «Ми будемо обговорювати деталі наступних кроків і я, думаю, почую від нього деталі розмови з Путіним», – сказав Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.