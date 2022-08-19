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Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
У разі аварії на Запорізькій АЕС, потрібно слухати і дивитися офіційні ЗМІ, вони розкажуть алгоритм дій
фото з відкритих джерел

Завчасна профілактика йодом – не допоможе

Аби убезпечити себе від радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС, потрібно слухати і дивитися офіційні ЗМІ. У випадку надзвичайної ситуації влада вийде з рекомендаціями і алгоритмом дій. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла радіобіологиня, фахівець Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк.

«Важливо те, що рекомендації будуть специфічними для кожного окремого регіону, бо у нас велика країна. Те, що працюватиме для Енергодару, буде не потрібним у Києві, чи не допоможе у Марганці. Ми дивитимемося, куди дме вітер», – пояснила Олена Паренюк.

«Тобто якщо станеться вибув внаслідок влучання ракети і радіацію розкидає навкруги, то так, небезпека буде тут і зараз для станції, самого Енергодара. Але якщо ми говоримо про регіони, віддалені від станції, то небезпека для них виникне, може, через кілька місяців, але її все одно не уникнути», – продовжила науковиця.

Крім того, Олена Паренюк пояснила, чому не варто превентивно приймати препарати йоду, намагаючись убезпечити себе від радіації».  

«У радіоактивного йоду короткий період напіврозпаду. Тому таблетка йодиду калію, прийняти як раз перед тим, як організм буде підданий дії радіоактивного йоду, насичує тіло стабільним йодом і не дає йому поглинати радіоактивний. Така профілактика суттєво зменшує отриману людиною внутрішню дозу протягом перших кількох годин радіоактивних опадів. Але профілактично приймати такі величезні дози – небезпечно для здоров’я. Саме тому – варто слухати владу. Але, наприклад, якщо станеться витік радіонуклідів не з реактора, а зі сховища ядерного палива, то цей йод буде як подорожник. Тобто він узагалі ніяк не допоможе, бо йод у відпрацьованому ядерному паливі уже розпався», – сказала вона.

Рекомендації з вживання калію йоду – це, скоріше, для психологічного захисту, наголосила науковиця.

«Люди отримали таблетку і вірять, що зможуть її випити в разі, якщо знадобиться. Так, вони можуть працювати в певному разі, але є умови. А так, превентивно робити нічого не потрібно. Варто створити запас води, їжі, скотчу і плівки для того, щоби заклеювати вікна для захисту від пилу», – підсумувала Олена Паренюк.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств. 

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

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Теги: окупанти радіація Запорізька АЕС йод Олена Паренюк

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