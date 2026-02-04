Головна Країна Суспільство
Чи можуть ЗСУ ліквідовувати вдвічі більше окупантів? Відповідь командира полку «Ахіллес»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Юрій Федоренко пояснив, чому військовим варто знищувати більше окупантів
фото: Instagram/fedorenko__yuriy

Росія може почати зменшувати захист кордонів в деяких областях, якщо ЗСУ знищуватиме більше окупантів

Знищувати за місяць 50 тис. окупантів є великим викликом для ЗСУ. Однак це може вплинути на процес досягнення миру. Про це заявив Герой України та командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу, передає «Главком».

Юрій Федоренко прокоментував заяву міністра оборони Михайла Федорова про те, що українським військовим варто знищувати більше окупантів. На думку військового, ліквідувати 50 тис. російських за місяць складно. «Це дуже складний виклик. Неймовірно складний виклик для Сил оборони – знищувати 50 тисяч окупантів на місяць», – вважає Юрій Федоренко.

Водночас така тактика має позитивні наслідки для ЗСУ та лінії фронту. «У випадку, якщо ми знищуємо більше, ніж вони поставили до строю, то противник не встигає поповнювати бойові втрати на пріоритетних відтинках, де веде бойові дії. Якщо в нього закінчується ресурс живої сили для ведення активних наступальних дій – вбили більше, ніж змогло пройти до строю, встати – що їм треба робити в такому випадку? Шукати додаткові резерви», – пояснив командир.

Також через нестачу особового складу Росія буде послаблювати захист на кордонах України зокрема, в Сумській та Харківській областях, але перекидати цю кількість на Донеччину. «Усе для того, щоб тримати сталу динаміку ведення бойових дій. Якщо пів року ми можемо знищувати на певний відсоток більше, ніж вони ставлять до строю, то і резерви закінчаться. Як наслідок противник втратить спроможність до ведення активних наступальних дій», – зауважив військовослужбовець.

Також Юрій Федоренко зазначив, що коли Росія втрачає свої сили на фронті, з'являється потенційна можливість досягти домовленостей, аби закінчити війну.   

Нагадаємо, як Юрій Федоренко заявив, що в осяжній перспективі Сили оборони зможуть провести деокупацію Куп’янська. За словами Федоренка, у Вовчанську противник залишається «більш ніж активним». Військовий вважає, що росіяни мають намір повною мірою володіти містом і просунутись далі – обійти Вовчанськ по флангах і мати можливість утворити певний буфер, який не дасть Силам оборони деокупувати місто.

