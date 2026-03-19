19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 березня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день клієнта
Це молоде свято, започатковане для того, щоб бізнес міг подякувати своїм споживачам. У цей день компанії часто пропонують знижки, бонуси та особливі умови обслуговування, підкреслюючи важливість кожного клієнта для розвитку економіки.
Релігійні свята та їхня історія
День святих мучеників Хризанта і Дарії
19 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант походив із знатної язичницької родини, але, прочитавши Євангеліє, таємно охрестився. Батько, намагаючись повернути сина до язичництва, одружив його з красунею-жрицею Дарією. Проте Хризант зумів навернути дружину до віри в Христа, і вони вирішили жити у чистоті як брат і сестра.
Подружжя почало проповідувати християнство, за що їх заарештували та піддали жорстоким тортурам у III столітті за часів імператора Нумеріана. Попри всі катування, святі залишилися непохитними у своїй вірі та прийняли мученицьку смерть – їх заживо засипали землею.
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день називали «Брудною Дарією», оскільки активне танення снігу часто призводило до розмивання доріг:
- Якщо 19 березня ясна погода – літо буде сухим і теплим.
- Якщо на Дарію тала вода шумить – чекайте на добрий сінокіс.
- Птахи низько літають – до дощової весни.
- Зірки вночі яскраві – до швидкого потепління.
Історичні події
- 721 рік до н. е. – перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;
- 1329 рік – заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;
- 1474 рік – у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;
- 1682 рік – Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише у духовних справах;
- 1812 рік – кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;
- 1831 рік – перше пограбування банку у США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму);
- 1859 рік – у Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно «Фауст»;
- 1917 рік – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;
- 1917 рік – у Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі»;
- 1932 рік – відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
- 1935 рік – Ігор Сікорський отримує у США патент на «літальний апарат прямого підйому»;
- 1946 рік – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;
- 1953 рік – вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;
- 1955 рік – у Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;
- 1958 рік – у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;
- 1982 рік – група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;
- 2012 рік – стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.
Іменини
День ангела святкують: Дмитро, Іван, Інокентій, Софія, Дарія, Маріанна.
