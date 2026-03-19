19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 19 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день клієнта

Це молоде свято, започатковане для того, щоб бізнес міг подякувати своїм споживачам. У цей день компанії часто пропонують знижки, бонуси та особливі умови обслуговування, підкреслюючи важливість кожного клієнта для розвитку економіки.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Хризанта і Дарії

19 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант походив із знатної язичницької родини, але, прочитавши Євангеліє, таємно охрестився. Батько, намагаючись повернути сина до язичництва, одружив його з красунею-жрицею Дарією. Проте Хризант зумів навернути дружину до віри в Христа, і вони вирішили жити у чистоті як брат і сестра.

Подружжя почало проповідувати християнство, за що їх заарештували та піддали жорстоким тортурам у III столітті за часів імператора Нумеріана. Попри всі катування, святі залишилися непохитними у своїй вірі та прийняли мученицьку смерть – їх заживо засипали землею.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Брудною Дарією», оскільки активне танення снігу часто призводило до розмивання доріг:

  • Якщо 19 березня ясна погода – літо буде сухим і теплим.
  • Якщо на Дарію тала вода шумить – чекайте на добрий сінокіс.
  • Птахи низько літають – до дощової весни.
  • Зірки вночі яскраві – до швидкого потепління.

Історичні події

  • 721 рік до н. е. – перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;
  • 1329 рік – заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;
  • 1474 рік – у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;
  • 1682 рік – Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише у духовних справах;
  • 1812 рік – кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;
  • 1831 рік – перше пограбування банку у США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму);
  • 1859 рік – у Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно «Фауст»;
  • 1917 рік – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;
  • 1917 рік – у Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі»;
  • 1932 рік – відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
  • 1935 рік – Ігор Сікорський отримує у США патент на «літальний апарат прямого підйому»;
  • 1946 рік – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;
  • 1953 рік – вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;
  • 1955 рік – у Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;
  • 1958 рік – у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;
  • 1982 рік – група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;
  • 2012 рік – стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Іменини

День ангела святкують: Дмитро, Іван, Інокентій, Софія, Дарія, Маріанна.

Читайте також:

Читайте також

19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:00
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
22 лютого, 16:00
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
24 лютого, 22:00
Торік Мінкульт звинуватив Остапенка в невиконанні закону
Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році
27 лютого, 11:05
Яке релігійне свято відзначається 1 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 березня 2026: традиції та молитва
28 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
3 березня, 22:00
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:00
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:00

Суспільство

19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва
Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним
Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним
Буданов закликав громади збільшити фінансування ветеранської політики
Буданов закликав громади збільшити фінансування ветеранської політики
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких регіонах вже почали вимикати тепло
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких регіонах вже почали вимикати тепло
Війна за спадщину легендарного художника Марчука. Суд арештував картини, вилучені у сина екснардепа
Війна за спадщину легендарного художника Марчука. Суд арештував картини, вилучені у сина екснардепа

Новини

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
