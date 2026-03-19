19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день клієнта

Це молоде свято, започатковане для того, щоб бізнес міг подякувати своїм споживачам. У цей день компанії часто пропонують знижки, бонуси та особливі умови обслуговування, підкреслюючи важливість кожного клієнта для розвитку економіки.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Хризанта і Дарії

19 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант походив із знатної язичницької родини, але, прочитавши Євангеліє, таємно охрестився. Батько, намагаючись повернути сина до язичництва, одружив його з красунею-жрицею Дарією. Проте Хризант зумів навернути дружину до віри в Христа, і вони вирішили жити у чистоті як брат і сестра.

Подружжя почало проповідувати християнство, за що їх заарештували та піддали жорстоким тортурам у III столітті за часів імператора Нумеріана. Попри всі катування, святі залишилися непохитними у своїй вірі та прийняли мученицьку смерть – їх заживо засипали землею.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Брудною Дарією», оскільки активне танення снігу часто призводило до розмивання доріг:

Якщо 19 березня ясна погода – літо буде сухим і теплим.

Якщо на Дарію тала вода шумить – чекайте на добрий сінокіс.

Птахи низько літають – до дощової весни.

Зірки вночі яскраві – до швидкого потепління.

Історичні події

721 рік до н. е. – перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;

1329 рік – заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;

1474 рік – у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;

1682 рік – Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише у духовних справах;

1812 рік – кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;

1831 рік – перше пограбування банку у США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму);

1859 рік – у Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно «Фауст»;

1917 рік – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;

1917 рік – у Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі»;

1932 рік – відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 рік – Ігор Сікорський отримує у США патент на «літальний апарат прямого підйому»;

1946 рік – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;

1953 рік – вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;

1955 рік – у Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 рік – у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;

1982 рік – група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;

2012 рік – стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Іменини

День ангела святкують: Дмитро, Іван, Інокентій, Софія, Дарія, Маріанна.