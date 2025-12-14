ЗСУ озвучили кількість росіян, які прорвалися до Куп’янська

Окупанти переважно переховуються в підвалах та забудові міста

Російські заяви про «взяття» Куп’янська не відповідають дійсності. Хоча в місті справді перебуває понад сотня росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері телемарафону.

За даними офіцера, в самому Куп'янську перебувають окремі групи російських окупантів. Вони зайшли туди понад місяць тому. Саме на тлі такої присутності Росія почала доповідати своєму командуванню про нібито взяття міста.

«Цей перелам починався з середини листопада, коли росіяни почали поступово втрачати свою логістику і все більше й більше ситуація ставала схожою на оточення», – зазначив Трегубов.

Наразі в місті налічується від 100 до 200 росіян, які переважно переховуються в підвалах та забудові.

На думку начальника управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил, Росія опинилася у складній політичній ситуації після заяв Путіна про нібито захоплення міста. Раніше президент Зеленський ці твердження спростував своїм візитом до Куп'янська. «Тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу», – заявив Трегубов.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ Харківської області.

Візит Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення.

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».