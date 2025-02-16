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Командир полку «Ахіллес» розповів, як за пів року змінилося вороже військо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир полку «Ахіллес» розповів, як за пів року змінилося вороже військо
Противник намагається змінити систему управління в своїх військах, каже Федоренко
фото: скріншот із відео

Єдине, що в противника залишається незмінним – це можливість використовувати живу силу

Командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в інтерв’ю для «Армія Tv» розповів, як змінився противник за останні пів року бойових дій. Так, росіяни почали використовувати менше броньованої техніки, натомість штурмують позиції ЗСУ на баггі та двоколісних мотоциклах. Також у ворога з’явилися оптоволоконні дрони, які він застосовує більш ніж активно.

«Противник намагається змінити систему управління в своїх військах. За рахунок інтернет-можливостей, які з'являються на полі бою, намагаються копіювати точно так само, як це відбувається в силах оброни», – пояснив Федоренко.

За словами командира «Ахіллеса», єдине, що в противника залишається незмінним – це можливість використовувати живу силу.

«Цього ресурсу на поточний момент вистачає», – сказав Юрій Федоренко.

Нагадаємо, просування російських окупантів в Україні сповільнилося, якраз коли президент США Дональд Трамп почав наполягати на переговорах про припинення війни.

Крім того, село Піщане, що розташоване за 5 км на південь від Покровська, звільнено від ворога в результаті боїв 2-6 лютого. Під час операції знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. У ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші, ніж у росіян.

Раніше бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша провели зухвалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. 

Також у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

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Теги: армія Дональд Трамп інтернет президент втрати росіяни

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