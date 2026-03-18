Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 19 березня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії

19 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії. Це свято присвячене подвигу подружжя, яке обрало шлях духовної чистоти та незламної віри, прийнявши мученицьку смерть за християнські переконання у III столітті.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії

Святий Хризант походив із знатної язичницької родини, але під час навчання в Римі знайшов Євангеліє і таємно прийняв хрещення. Його батько, прагнучи повернути сина до язичницьких вірувань, одружив його з красунею-жрицею Афіни Паллади – Дарією. Проте Хризант не лише залишився вірним Христу, а й навернув свою дружину. Подружжя вирішило жити в дівочій чистоті, присвятивши себе проповіді.

За поширення християнства їх схопили і піддали жорстоким тортурам за наказом імператора Нумеріана. Згідно з переказами, кати намагалися осквернити Дарію, але її охороняв посланий Богом лев. Бачачи стійкість святих та чудеса, що відбувалися навколо них, багато воїнів та городян навернулися до Бога. Зрештою, у 283 році Хризанта і Дарію заживо засипали землею в рові. За свою вірність і чистоту вони були залічені до лику святих мучеників.

Молитви дня

О, святі мученики Хризанте і Даріє! Ви, що в чистоті та правді життя своє провели і за віру Христову страшні муки витерпіли. До вас ми звертаємося зі щирою молитвою: моліть Господа нашого Ісуса Христа за нас, немічних і грішних. Погляньте на наші тривоги, визволіть нас від нападів ворожих, від хвороб душевних і тілесних. Зміцніть нашу віру, подайте нам терпіння і мужність бути вірними Богу в усьому. Нехай вашими молитвами серця наші наповняться любов’ю та миром. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Дарією Брудною», оскільки через активне танення снігу дороги ставали розмитими, а біля берегів річок збиралася тала вода. Вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити врожай:

Якщо на Дарію тала вода шумить – чекайте на багатий сінокіс і врожайне літо.

Яка погода сьогодні – такою вона буде і 1 жовтня.

Якщо на небі не видно зірок – наступні дні будуть дуже теплими.

Цей день вважався вдалим для того, щоб почати білити полотна, а весняне сонце мало надати їм особливої міцності.