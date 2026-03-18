Опалювальний сезон добігає кінця: в яких регіонах вже почали вимикати тепло

glavcom.ua
Дитячі садки, школи та лікарні ще можуть продовжувати обігрів приміщень
Першим про завершення опалювального сезону заявив Миколаїв

В Україні офіційно стартував процес завершення опалювального сезону. Першим «прикрутити батареї» заявив Миколаїв. Сьогодні, 18 березня, виконком міської ради ухвалив рішення про завершення опалювального періоду вже з наступного тижня, інформує «Главком».

Згідно з ухваленим документом, офіційною датою завершення опалювального сезону 2025-2026 у Миколаєві визначено 24 березня. Це рішення стосується всіх об'єктів, які підключені до централізованого теплопостачання.

Підставою стало підвищення середньодобової температури вище +8°C протягом трьох днів поспіль – це стандартна умова завершення опалення.

«Опалення припинити з 24 березня на всіх об'єктах, крім закладів соціальної сфери. Теплопостачання можуть продовжити в дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь», – йдеться в повідомленні Миколаївської міської ради.

При цьому там повідомили, що нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів.

Гнучкий графік відключення в регіонах

Варто зауважити, що через денне потепління до +15°C у кількох обласних центрах почали коригувати роботу котелень. Це дозволяє економити енергоресурси та уникати перегріву у квартирах.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що держава готова забезпечувати теплом будинку українців стільки, скільки цього вимагатиме погода. За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

«У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня», – зазначив чиновник.

Мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла

Енергетики також нагадують, що понад 96% будинків в Україні обладнано лічильниками тепла, тому мешканці можуть самі керувати своїм комфортом та рахунками.

За умови, що на вулиці тепліше +6...+8°C , мешканці можуть самостійно перекрити засувку на будинковому введенні вранці та відкрити її ввечері. Це дозволяє будинку не охолонути вночі та значно заощадити кошти. При цьому важливо пам'ятати, що часткове перекриття запірної арматури не допускається – засувка повинна бути повністю відкрита, або повністю закрита.

«Главком» писав, що внаслідок масованої атаки 14 березня серйозно пошкоджена критична інфраструктура в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів. Унаслідок пошкодження газової мережі повністю без блакитного палива залишилися шість населених пунктів Обухівщини. Загалом постраждало 7911 абонентів.

Читайте також:

Читайте також

Цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
11 березня, 11:16
Опалювальний сезон в Україні триватиме до 31 березня
Кінець опалювального сезону: коли в Україні почнуть вимикати тепло
5 березня, 15:24
Зеленський заявив, що РФ не збирається зменшувати інтенсивність атак на критичну інфраструктуру
Навесні обстріли не припиняться, росіяни також готуються бити по критичній інфраструктурі – Зеленський
3 березня, 20:31
Цивільна канцелярія суду
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
2 березня, 18:59
У Києві продовжують роботу 120 мобільних пунктів надання допомоги на базі наметів рятувальників
Зупинка Дарницької ТЕЦ: скільки будинків залишаться без опалення до весни
24 лютого, 12:55
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
23 лютого, 22:44
Ймовірно, задимлення на електропідстанції «Фрунзенська», яка потрапила під ракетний удар
Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом
23 лютого, 00:26
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
19 лютого, 13:26
Як міста зі зруйнованими ТЕЦ врятувати від морозів? Експерт дав пораду владі
Як міста зі зруйнованими ТЕЦ врятувати від морозів? Експерт дав пораду владі
19 лютого, 11:54

Новини

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
