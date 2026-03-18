Опалювальний сезон добігає кінця: в яких регіонах вже почали вимикати тепло

Дитячі садки, школи та лікарні ще можуть продовжувати обігрів приміщень

Першим про завершення опалювального сезону заявив Миколаїв

В Україні офіційно стартував процес завершення опалювального сезону. Першим «прикрутити батареї» заявив Миколаїв. Сьогодні, 18 березня, виконком міської ради ухвалив рішення про завершення опалювального періоду вже з наступного тижня, інформує «Главком».

Згідно з ухваленим документом, офіційною датою завершення опалювального сезону 2025-2026 у Миколаєві визначено 24 березня. Це рішення стосується всіх об'єктів, які підключені до централізованого теплопостачання.

Підставою стало підвищення середньодобової температури вище +8°C протягом трьох днів поспіль – це стандартна умова завершення опалення.

«Опалення припинити з 24 березня на всіх об'єктах, крім закладів соціальної сфери. Теплопостачання можуть продовжити в дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь», – йдеться в повідомленні Миколаївської міської ради.

При цьому там повідомили, що нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів.

Гнучкий графік відключення в регіонах

Варто зауважити, що через денне потепління до +15°C у кількох обласних центрах почали коригувати роботу котелень. Це дозволяє економити енергоресурси та уникати перегріву у квартирах.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що держава готова забезпечувати теплом будинку українців стільки, скільки цього вимагатиме погода. За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

«У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня», – зазначив чиновник.

Мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла

Енергетики також нагадують, що понад 96% будинків в Україні обладнано лічильниками тепла, тому мешканці можуть самі керувати своїм комфортом та рахунками.

За умови, що на вулиці тепліше +6...+8°C , мешканці можуть самостійно перекрити засувку на будинковому введенні вранці та відкрити її ввечері. Це дозволяє будинку не охолонути вночі та значно заощадити кошти. При цьому важливо пам'ятати, що часткове перекриття запірної арматури не допускається – засувка повинна бути повністю відкрита, або повністю закрита.

«Главком» писав, що внаслідок масованої атаки 14 березня серйозно пошкоджена критична інфраструктура в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів. Унаслідок пошкодження газової мережі повністю без блакитного палива залишилися шість населених пунктів Обухівщини. Загалом постраждало 7911 абонентів.