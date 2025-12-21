Командир полку «Ахіллес» анонсував звільнення стратегічного міста

Федоренко висловив упевненість, що в осяжній перспективі Сили оборони зможуть повністю деокупувати Куп’янськ

В осяжній перспективі Сили оборони зможуть провести деокупацію Куп’янська. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, повідомляє «Главком» із посиланням на «Еспресо».

За словами Федоренка, у Вовчанську противник залишається «більш ніж активним». Військовий вважає, що росіяни мають намір повною мірою володіти містом і просунутись далі – обійти Вовчанськ по флангах і мати можливість утворити певний буфер, який не дасть Силам оборони деокупувати місто.

Щодо Куп’янська, то тут ситуація також непроста.

«У нас є лівобережний плацдарм, який Сили оборони активно утримують. Це Куп’янськ-Лівобережний, Куп’янськ-Вузловий. І ворог має намір вже більше, ніж рік, повною мірою окупувати цю частину і скинути Сили оборони в річку Оскіл. Як наслідок, ворог веде постійні дії щодо можливості прориву нашої лінії оборони», – сказав він.

Федоренко зауважив, що наразі один із найгірших періодів у році з точки зору ефективності застосування безпілотних систем.

«Тому зараз ідуть активні штурмові дії і періодично противник достатньо інтенсивно застосовує легкоброньовану і броньовану техніку. Але успіху немає. По Куп’янську-Правобережному Сили оборони продовжують заходи щодо вибиття противника з самого міста, його диверсійно-розвідувальних груп. Це вдається робити успішно, тому що на поточний момент противник блокований на північній околиці, не можуть інфільтруватися до міста, не можуть забезпечити логістично свої підрозділи необхідними вантажами. Вся доставка відбувається вантажами лише по повітрю. Тому за моїм переконанням, в осяжній перспективі за підтримки українського народу ми зможемо виконати завдання щодо повної деокупації міста Куп’янська…», – підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, російські заяви про «взяття» Куп’янська не відповідають дійсності. Хоча в місті справді перебуває понад сотня росіян. У самому Куп'янську перебувають окремі групи російських окупантів. Вони зайшли туди понад місяць тому. Саме на тлі такої присутності Росія почала доповідати своєму командуванню про нібито взяття міста.

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ Харківської області.

Візит Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення.

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».