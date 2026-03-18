Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Війна за спадщину легендарного художника Марчука. Суд арештував картини, вилучені у сина екснардепа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розслідування за заявою Івана Марчука триває третій місяць
фото: Іван Марчук Художник. Ivan Marchuk Artist/Facebook

Столична поліція розслідує кримінальне провадження за фактами шахрайства

Київський суд наклав арешт на чотири картини і аркуш із зображенням тварини у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за заявою легендарного 89-річного художника Івана Марчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у середині лютого відбувся обшук у помешканні сина народного депутата VII скликання Михайла Апостола Ігоря. Слідчі дії відбулися у рамках розслідування за фактами шахрайства, яке веде Шевченківське управління поліції Києва. Правоохоронці виявили чотири картини і аркуш із зображенням тварини, які пізніше визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

Під час розгляду судом питання арешту майна надійшли заперечення від адвоката Ігоря Апостола. Захисник заперечив, що картини є речовими доказами як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Натомість зберігання полотен у камері схову київської поліції, за словами юриста, може призвести до втрати їх первісного вигляду. А тому просив повернути їх власнику, пану Апостолу.

Також адвокат додав, що наразі триває розгляд спору про визначення недійсним ліцензійного (авторського) договору (позивачем є художник Іван Марчук, а одним із відповідачів Ігор Апостол – «Главком»), який розглядає Тернопільський міськрайонний суд.

Феміда, арештувавши картини, наголосила: на цьому етапі кримінального провадження «потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження».

Наразі адвокат Ігоря Апостола оскаржує ухвалу про арешт майна у Київському апеляційному суді.

Крім того, «Главком» звернув увагу, що одна із арештованих картин належить до циклу «Виходять мрії з берегів». Аналогічний цикл картин є у митця Івана Марчука.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Варто зауважити: 18 грудня 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження на підставі заяви Народного художника України Івана Марчука. Він скаржився на заволодіння належними йому майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва шляхом зловживання довірою. Митець зазначив, що був введений в оману «щодо правових наслідків укладення ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року, на підставі якого було фактично відчужено права на належні йому картини без його усвідомлення реального обсягу та змісту переданих прав».

Раніше повідомлялося, що у розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, а саме ліцензійного (авторського) договору з підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Теги: війна поліція картина художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua