Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Влада спростила процес продовження бронювання працівників 

В Україні вдосконалили механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Відтепер роботодавці можуть подовжити бронь для своїх співробітників у «безшовному» режимі через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Раніше для продовження бронювання потрібно було спочатку анулювати попередній статус працівника, а потім подавати нову заяву.

«Тепер процес став безшовним: якщо працівник має діюче бронювання, а орган, що підтвердив підприємству статус критично важливого, не змінився – перебронювання відбувається автоматично без анулювання і займає до 24 годин», – йдеться в повідомленні Мінекономіки.

При цьому зазначається, що послуга доступна для критично важливих підприємств, які своєчасно підтвердили свій статус. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи за умови, що компанія внесена до Єдиного переліку.

Що потрібно для бронювання працівників

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

  • авторизуватися на порталі Дія;
  • обрати послугу «Продовження бронювання працівників»;
  • перевірити дані компанії;
  • додати працівників для продовження;
  • підписати заяву.

«Це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Як забронювати працівників через «Дію»

На порталі «Дія» доступне електронне бронювання військовозобов'язаних працівників. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес. Керівник подає дані про працівників на порталі, а перевірки відбуваються автоматично між регістрами.

«Главком» писав, що в «Дії» зʼявилася можливість бронювання працівників, які мають проблеми з військовим обліком.

Скористатися послугою можуть підприємства з Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або зі статусом критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після обрати послугу «Бронювання працівників» та під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Читайте також:

Теги: військові Україна військовозобов'язаний Дія бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua