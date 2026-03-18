Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним

На порталі «Дія» можна подати заяву про тимчасове бронювання працівника

Влада спростила процес продовження бронювання працівників

В Україні вдосконалили механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Відтепер роботодавці можуть подовжити бронь для своїх співробітників у «безшовному» режимі через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Раніше для продовження бронювання потрібно було спочатку анулювати попередній статус працівника, а потім подавати нову заяву.

«Тепер процес став безшовним: якщо працівник має діюче бронювання, а орган, що підтвердив підприємству статус критично важливого, не змінився – перебронювання відбувається автоматично без анулювання і займає до 24 годин», – йдеться в повідомленні Мінекономіки.

При цьому зазначається, що послуга доступна для критично важливих підприємств, які своєчасно підтвердили свій статус. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи за умови, що компанія внесена до Єдиного переліку.

Що потрібно для бронювання працівників

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати послугу «Продовження бронювання працівників»;

перевірити дані компанії;

додати працівників для продовження;

підписати заяву.

«Це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Як забронювати працівників через «Дію»

На порталі «Дія» доступне електронне бронювання військовозобов'язаних працівників. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес. Керівник подає дані про працівників на порталі, а перевірки відбуваються автоматично між регістрами.

«Главком» писав, що в «Дії» зʼявилася можливість бронювання працівників, які мають проблеми з військовим обліком.

Скористатися послугою можуть підприємства з Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або зі статусом критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після обрати послугу «Бронювання працівників» та під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.