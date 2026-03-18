Буданов закликав громади збільшити фінансування ветеранської політики

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Нарада з питань ветеранської політики
фото: Kyrylo_Budanov

Керівник Офісу Президента закликав очільників регіонів переглянути пріоритети місцевих бюджетів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов взяв участь у нараді щодо реалізації ветеранської політики в Україні. У центрі уваги – посилення підтримки захисників на рівні областей та територіальних громад, інформує «Главком».

«Дбати про наших ветеранів – обов’язок держави. Кожен і кожна, хто боровся за волю української нації та продовжує захищати країну, повинен відчувати гідну підтримку від держави», – заявив Буданов.

Також Кирило Буданов повідомив, що під час наради проаналізували проблематику забезпечення ветеранів, а також сімей загиблих українських героїв житлом у столиці та регіонах. Крім того, обговорили спектр послуг, які фінансує та надає держава ветеранам війни.

«Акцентував на необхідності збільшити спрямовані на ветеранську політику видатки в місцевих бюджетах», – додав Буданов.

Також, як зазначає керівник Офісу президента, розглянули важливі аспекти політики пам’яті та вшанування захисників і захисниць України. Тут, за словами Буданова, є необхідність кращого інформування членів сімей полеглих героїв про можливість поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі.

«Главком» писав, що в Україні ветеранки та ветерани можуть отримати необхідні ліки безоплатно. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» ветерани та ветеранки можуть отримати медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Список препаратів доволі широкий — на сьогодні у ньому понад 500 позицій. Він включає ліки від серцево-судинних хвороб, діабету І та ІІ типу, хронічного обструктивного захворювання легень, психічних розладів та епілепсії, хвороби Паркінсона. Також за програмою видають знеболювальні для паліативних пацієнтів та імуносупресанти.

Також ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей. Уряд ухвалив постанову про старт пілотного проєкту із надання медико-психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь. Держава оплачуватиме їм комплексну, фахову та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я і повернення до повноцінного життя. 

Теги: бюджет ветеран Офіс президента Кирило Буданов

