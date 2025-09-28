Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 28 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Харитона Сповідника та Собор Києво-Печерських отців

28 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Це свято присвячене стійкості у вірі та вшануванню українських святих.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Харитона Сповідника

28 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Харитона Сповідника, який жив у IV столітті. Під час гонінь на християн у Харитона був схоплений і підданий тортурам, але він не зрікся своєї віри. Після звільнення він оселився в Палестині, де заснував Фаранську Лавру та інші монастирі. За свою стійкість у сповідуванні Христа він отримав почесне звання Сповідника.

Молитви дня

Преподобний отче Харитоне, Сповіднику Христовий! Захисти нас від ворогів видимих і невидимих та настав на шлях спасіння. Моліть Бога за нас, щоб ми, наслідуючи ваше богоугодне життя, сподобилися Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день відомий як Харитонів день. Наші предки вірили, що 28 вересня є не надто сприятливим днем, коли слід бути обережними.