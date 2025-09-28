Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Харитона Сповідника та Собор Києво-Печерських отців

28 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Це свято присвячене стійкості у вірі та вшануванню українських святих.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Харитона Сповідника

Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

28 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Харитона Сповідника, який жив у IV столітті. Під час гонінь на християн у Харитона був схоплений і підданий тортурам, але він не зрікся своєї віри. Після звільнення він оселився в Палестині, де заснував Фаранську Лавру та інші монастирі. За свою стійкість у сповідуванні Христа він отримав почесне звання Сповідника.

Молитви дня

Преподобний отче Харитоне, Сповіднику Христовий! Захисти нас від ворогів видимих і невидимих та настав на шлях спасіння. Моліть Бога за нас, щоб ми, наслідуючи ваше богоугодне життя, сподобилися Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день відомий як Харитонів день. Наші предки вірили, що 28 вересня є не надто сприятливим днем, коли слід бути обережними.

  • Вважалося, що цього дня не слід виходити з дому без нагальної потреби, особливо після заходу сонця. Також не можна скаржитися на життя, щоб не примножити негаразди.
  • Якщо листя, що опадає з дерев, лягає тильним боком – наступного року буде гарний урожай.
  • Якщо високо летять гуси – взимку можлива повінь.
  • За народними прикметами, цього дня не слід відмовляти тим, хто просить про допомогу.

свята релігія православна церква традиції свято календар

