Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавець закликав ПЦУ міняти імідж

«ПЦУ має працювати над модернізацією свого образу, – впевнений релігієзнавець Олександр Бродецький

Багатьох людей, особливо молодих, не приваблює традиційна вертикальна модель з орденами, почестями та офіціозом. Православна церква потребує більшої відкритості, актуальності та простоти в спілкуванні. Про проблеми українського православ’я у розмові з «Главкомом» розповіли служителі ПЦУ.

«ПЦУ має працювати над модернізацією свого образу, – впевнений релігієзнавець Олександр Бродецький. – Якщо ми хочемо, аби молодь ставала священниками, церква має змінити уявлення про священника як «людину з XVII століття». Це й самих віруючих буде більше надихати і показувати, що відбувається не просто зміна вивіски, а щось сутнісно інше. Але тут є своя інерція, яка, напевно, триватиме ще не один рік».

ПЦУ страждає не лише від дефіциту священників – після переходу до нової церкви громади втрачають і частину парафіян. Російська пропаганда дуже любить розганяти відео з напівпорожніми церквами та порівнювати з тими «благодатними» часами, коли там заправляла Московська церква.

«У людей є усталені звички або переконання, що в новому храмі «немає благодаті». Залежить від дуже багатьох обставин, чому там людей немає, – пояснює релігієзнавець Олександр Саган. – Але це – питання часу і довіри. Якщо священник активно працює та ведеться нормальна просвітницька робота з боку кліриків, поступово ситуація змінюється і храми наповнюються».

Якщо виховання та підготовка духовенства – справа не одного дня, то певні корективи в іміджі ПЦУ не потребують надто багато часу. І ось тут виникають питання безпосередньо до її предстоятеля.

Зокрема, Епіфанію закидають надмірний консерватизм та тягу до «показушності», які були завжди притаманні якраз Московській церкві.

Зауважимо, на місцевому рівні чиновники та представники спецслужб відверто нарікають: храми, які залишаються після УПЦ МП з моменту деокупації або викриття священнослужителів у роботі на ворога, часто лишаються просто безхазяйними.

Яскравий приклад – Харківщина. Чому так? Пояснення – тривіальне: ПЦУ хронічно не вистачає священників (на кінець 2024 року їх було трохи більше 4,5 тис. на 8,3 тис. парафій). Також верхівка ПЦУ скаржиться на проблеми з браком фінансування.