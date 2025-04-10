Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Гідрометцентр закликає мешканців Києва та Київщини вжити необхідних заходів для захисту своїх насаджень

Український гідрометеорологічний центр випустив термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в Києві та Київській області найближчими ночами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр

За прогнозами синоптиків, у ніч на 11 та 12 квітня у столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через заморозки в повітрі до 0-3°С.

По Київській області ситуація більш серйозна – оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий) через заморозки в повітрі, які можуть сягати 0-5°С.

Крім того, у ніч на 13 та 14 квітня в області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-5°С, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Український гідрометеорологічний центр випустив термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища фото: Український гідрометеорологічний центр

Такі низькі температури становлять значну загрозу для ранньоквітучих дерев та рослин, які можуть отримати серйозні пошкодження.

Гідрометцентр закликає мешканців Києва та Київщини бути пильними, вжити необхідних заходів для захисту своїх насаджень та слідкувати за подальшими оновленнями прогнозу погоди.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозуєтья на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

До слова, на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.