Прем'єр Польщі відреагував на погрози Росії польському послу

Днями колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов заявив, що вбивство послів є «в межах міжнародного права», натякаючи на посла Польщі

Погрози РФ на адресу польського посла у Москві треба сприймати серйозно, але важливо не дати себе залякати. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Вільнюса, повідомляє «Польське радіо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Днями колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов на російському державному телебаченні заявив, що вбивство послів є «в межах міжнародного права», натякаючи на посла Польщі.

Він нагадав, як минулоріч облили червоною фарбою посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва. У зв'язку з цим Астахов висловив здивування, чому посол Польщі в Росії досі «не знайдений плаваючим у Москві-ріці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До всіх погроз, особливо з боку Росії, слід ставитися серйозно, але не варто дати себе залякати», – відреагував на це Моравецький, коментуючи безпеку польського посла в Росії, який піддається серйозним атакам з боку кремлівської пропаганди.

Прем’єр наголосив, що польська дипломатія не поведеться на тиск путінської пропаганди.

«Як наш посол у Києві, який залишився (у столиці України – «Главком») одним із небагатьох у ці драматичні перші тижні (повномасштабної війни – «Главком»), так само наш посол у Москві вистояв у дуже складних реаліях та обставинах, але не дозволяє себе залякати», – зауважив Моравецький.

Він додав, що такими заявами Росія показує своє справжнє обличчя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Країна, яка шантажує, погрожує і намагається нав'язати рішення, у цьому випадку ухвалені незалежним польським судом. Звичайно, ми усвідомлюємо, що ця справа важлива, але далеко не найважливіша, порівняно з викликами в Україні», – зазначив польський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, вдень 29 квітня Польща почала заходити в будівлю, яка використовувалася як школа для дітей російських дипломатів, на підставі рішення суду. Посол Росії у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.

Польський суд раніше встановив, що російське посольство роками незаконно користувалося двома будівлями, після чого мерія Варшави та МЗС скоординували юридичні кроки для того, щоб повернути приміщення у розпорядження польської сторони.

Будівля на вулиці Келецькій, 45 була націоналізована та передана радянській стороні у 1945. З 1953 року там функціонувала школа при посольстві СРСР, у ній навчалися також діти дипломатів з інших країн Варшавського договору.

Також 26 квітня прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії в Україну. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків посольства Росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів.

Крім того, Польща вилучила у російського диппредставництва кілька об’єктів нерухомості, включаючи будівлю, де жили дипломати, та базу відпочинку під Варшавою.