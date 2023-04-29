Можуть бути «троянські коні». Посол України в Аргентині прокоментував скандал з російськими «біженцями»

Росіяни зверхньо ставляться до аргентинців і просто хочуть пересидіти у цій країні війну

В Аргентину масово приїздять росіяни, «тікають від війни». За останніми даними, назбиралося за рік аж 23 тис., проте більшість новоприбулих росіян зверхньо ставиться до аргентинської культури, звичаїв та традицій. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

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Більшість новоприбулих росіян жодним чином не засудили інспіровану Кремлем повномасштабну війну. Деякі місцеві журналісти пояснювали це тим, що вони, мовляв, не роблять цього через страх за власне життя.

«Абсолютна більшість новоприбулих росіян зверхньо ставиться до аргентинської культури, звичаїв та традицій. Це їхній великодержавний російський шовінізм, він поширюється не тільки на українців, на представників народів Латинської Америки також», – розповів посол.

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Коли стало зрозуміло, що кількість росіян, охочих зачаїтися на якийсь час в Аргентині, дуже стрімко зростає (лише за січень цього року їх прибуло понад 4 тис. осіб), компетентні органи почали замислюватися над адекватними шляхами реагування на цей міграційний виклик. Крім того, виявилося, що така велика кількість росіян створює додаткове навантаження на систему надання медичної допомоги та інших послуг.

«Аргентинська сторона почала прискіпливо ставитися до даних, що їх надають російські приїжджі. Уважно з’ясовується мета поїздки. Адже часто-густо росіяни пишуть у цій графі просто «тікаю від війни». Відразу виникає питання: а від якої-такої війни? В Росії ж наче бойових дій немає», – обурюється Клименко.

Такий прискіпливий підхід виник через надання недостовірних даних. Що більше виявляється фактів надання недостовірних даних, то ретельнішою стає лінія поведінки відповідних органів, частіше виникає питання щодо доцільності продовження терміну перебування росіян в Аргентині. Клименко не виключає присутності російських агентів серед тих мігрантів, що прибувають з російського боку.

«Звісно, це компетенція відповідних аргентинських органів, але особисто я би не виключав присутності російських агентів серед тих мігрантів, що прибувають з російського боку. Зважаючи на активність російських спецслужб у світі загалом та у регіоні зокрема, поміж цих «біженців» можуть бути «троянські коні», – стверджує дипломат.

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Наразі немає відкритої офіційної статистики з кількістю росіян, які отримали посвідку на проживання в Аргентині. Юрій Клименко припускає, що кількість таких щасливчиків мізерна, адже аргентинське міграційне відомство почало ставитися до них значно прискіпливіше.

Нагадаємо, що посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року.