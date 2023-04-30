Забрали пральну машину і баян: росіяни покинули будівлю школи при посольстві у Варшаві

Польський суд раніше встановив, що російське посольство роками незаконно користувалося двома будівлями

Росіяни залишили будівлю у Варшаві, яку з 50-х років використовували як школу для дітей російських дипломатів. Її за рішенням суду повернули у розпорядження мерії. Про це повідомляє RMF FM.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом, у мережі поширили відео, як росіяни, звільняючи приміщення, виносять різноманітні речі. Серед того, що забрали з собою, була, зокрема, пральна машина і баян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що Польща починає заходити у будівлю на Келецькій, 45 на підставі рішення суду. Посол Росії у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.

Польський суд раніше встановив, що російське посольство роками незаконно користувалося двома будівлями, після чого мерія Варшави та МЗС скоординували юридичні кроки для того, щоб повернути приміщення у розпорядження польської сторони.

Будівля на вулиці Келецькій, 45 була націоналізована та передана радянській стороні у 1945. З 1953 року там функціонувала школа при посольстві СРСР, у ній навчалися також діти дипломатів з інших країн Варшавського договору.

Також 26 квітня прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії в Україну. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків посольства Росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів.

Крім того, Польща вилучила у російського диппредставництва кілька об’єктів нерухомості, включаючи будівлю, де жили дипломати, та базу відпочинку під Варшавою.