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Посол України обурився порадами МЗС Польщі щодо Волинської трагедії

glavcom.ua
Посол України обурився порадами МЗС Польщі щодо Волинської трагедії
Зварич: «Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах»
фото: Василь Зварич

Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні ставлення до ситуації з Волинською трагедією 1943 року

Посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року. Про це йдеться в коментарі посла у Facebook.

Зварич послався на інтерв’ю речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіни порталу Onet, де той сказав, що з боку президента України «бракує розуміння» важливості теми Волині для поляків.

За словами Ясіни, діалогу з проблемних питань відносин України й Польщі на рівні президентів не вистачає.

«Президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності як Україна… Вибачитися і попросити, будь ласка, вибачення. Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її досі бракує. Ми, поляки, взяли на себе відповідальність як польська держава за злочини, скоєні нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності бракує, хоча багато чого змінилося на краще», – сказав речник польського МЗС.

У відповідь на це український посол у Варшаві заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні робити стосовно нашого спільного минулого, є «неприйнятними і прикрими».

«Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу», – наголосив Зварич.

Дипломат також нагадав «формулу справжнього примирення в українсько-польських відносинах» – «прощаємо і просимо пробачення», яка передбачає визнання помилок з обох сторін.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Нагадаємо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, до кінця 2023 року Польща має намір підписати новий договір з Україною про добросусідство, дружні відносини та співробітництво.

Раніше польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО.

 

Теги: Польща Волинська трагедія посол

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